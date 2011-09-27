Как в phpBB включить "благодарности"?

Пример ветки - http://forum.mydiet.com.ua/viewtopic.php?f=14&p=9556#p9556

Под каждым юзером видно кол-во выданных благодарностей и кол-во полученных, скрин - http://floomby.ru/content/uYTSEv1kK1

Но у всех эти значения по нулям и выдать не удается.

Вроде как мод такой стоит, скрин - http://floomby.ru/content/CJoi2DMHc0

Как включить благодарности?

Оплачу и за просто совет как это сделать и само собой за работу, если понадобится "ковыряться" в форуме.