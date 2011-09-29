Обновление CMS Joomla

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки209 просмотров

Обновление CMS Joomla

Joomla
14 лет назад
kozloff
Антон 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

shepards
Данила 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$60
1 день
С задачей справился на высшем уровне. Во время работы всплыла недоработка с моей стороны - предоставил устаревший шаблон - Данила, исправил это не взял дополнительной платы. Первоклассный специалист и исполнитель.
Отличный заказчик. Всё объяснил и разжевал. Оплата сразу после сдачи проекта. В общем я доволен!

Заявки фрилансеров

shepards
Данила 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад