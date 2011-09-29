www_ilovealmaty_kz вот тут нужно на всех внутренних убрать шапку, а именно картинку города. Пусть шапка будет только на главной ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin) ...
Обновление CMS Joomla
Обновление CMS Joomla
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