Перенести готовый сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок267 просмотров

Стоит задача сделать шаблон для cms на основе имеющегося сайта, повторить структуру и содержание.

Все атрибуты в тексте (форматы, заголовки, подчеркивани, выделения) - все сохранить неизменно абсолютно. А также мета теги, заголовки , description, keywords. </p><p>Перенести на WP весь контент.</p>

WordPress
14 лет назад
Jiglow
51 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Bukowina
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$25
2 дня
Отличный исполнитель, ответственный, коммуникабельный. Профессионал очень высокого уровня. В сроки уложился. Всем рекомендую Стаса. Будем продолжать сотрудничать и дальше!

Заявки фрилансеров

Bukowina
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
14 лет назад