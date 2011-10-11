Требуется рукастый программист для доработок по сайту на Битриксе. www.foreveryoung.ru
Перенести готовый сайт на WP
Стоит задача сделать шаблон для cms на основе имеющегося сайта, повторить структуру и содержание.
Все атрибуты в тексте (форматы, заголовки, подчеркивани, выделения) - все сохранить неизменно абсолютно. А также мета теги, заголовки , description, keywords. </p><p>Перенести на WP весь контент.</p>
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