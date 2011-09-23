Здравствуйте, есть интернет магазин нужно доработать его для дальнейшего продвижения. В общем прошу рядом с каждым пунктом называть стоимость и сроки, так как возможно будем заказывать услуги по отдельности. 1. Сделать так чтобы на ...
Подобрать для сайта нужную СMS
Есть макет (дизайн) будущего сайта, по сути он состоит из двух страниц: это главная и второстепенная. На главной располагается только слайд-шоу из картинок которые загружаются на сайт через АДМИНКУ в этом и есть основная сложность и верхнего меню над слайд-шоу. В приложении подкрепляю макет сайта.
Требуется либо консультация ( оплачиваемая) либо человек, который настроит и подберет такую СМS со слайд-шоу.
Жду предложений
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