Подобрать для сайта нужную СMS

Есть макет (дизайн) будущего сайта, по сути он состоит из двух страниц: это главная и второстепенная. На главной располагается только слайд-шоу из картинок которые загружаются на сайт через АДМИНКУ в этом и есть основная сложность и верхнего меню над слайд-шоу. В приложении подкрепляю макет сайта.

Требуется либо консультация ( оплачиваемая) либо человек, который настроит и подберет такую СМS со слайд-шоу.

Жду предложений