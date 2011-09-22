Доработать Social Engine 4x

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок103 просмотра

Требуется:

1. русские ники в 4.1.7

2. научить плагин отрывать не site.ru/avchat3 а site.ru/videochat

3. отключить мобильную версию.

14 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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