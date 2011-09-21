Отверстать псд и одеть на любую cms (лучше wp)

Вот дизайн:

http://pics.kz/i1/6e/42/6e42b949430abf8702ad760f259499af.jpg главная

http://pics.kz/i2/3a/f5/3af5e14609c206ecee2ea692a0c8dc59.jpg новости и статьи одинаковые (это разные рубрики)

http://pics.kz/i3/51/6c/516c451b648e34eba9e185b95cb5dffe.jpg

http://pics.kz/i1/fe/29/fe29a062b73dfa27bffa64ab461a3c82.jpg вопрос ответ

заказчикам обычная страница

http://pics.kz/i3/06/54/06544a1474cb4a835524782cf8029819.jpg каталог это тоже рубрика, только отображается по-другому

http://pics.kz/i1/51/ca/51caddb5d1830aaac690040634a30aac.jpg

контакты обычная страница с обратной формой связи

Исходники в псд дам

Отверстать надо кросбраузерно, дивно, валидно

Сайты с таким же функционалом уже есть на вордпресе. Так что если есть вопросы по каким то моментам как реализовать могу подсказать.

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin