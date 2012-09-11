crazyyy

Владимир crazyyy

 
39 летУкраина/Винница
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
dimcheg
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Сверстать 5 страниц
Отличный исполнитель. Сверстал макет буквально за пару часов. Очень доволен работой, уверен что будем работать еще. Спасибо!
Приятно было сотрудничать Хороший, вежливый, ответственный заказчик! Надеюсь поработаем еще:)
Ответный отзыв
wteams
Ольга 
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
PSD -> Wordpress
Достаточно качественный фрилансер. Доброжелателен. Приятен в общении. Что касалось Wordpress'a было решено довольно четко и быстро. Сотрудничеством остались довольны.
Хороший, ненапряжный проект, общительный заказчик, быстрая оплата. Спасибо, успехов вам!
Ответный отзыв
dimcheg
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Срочная верстка и натяжка на WP
Отлично справился с поставленной задачей. Меня удивило то, как именно он работает- огромнейшее внимание к мелочам! Я такого еще не встречал! Даже того, чего не было в дизайне, было реализовано и вышло отлично. Спасибо большое за высококачественную работу!
Чувствуется опыт и профессионализм как просто человека, так и заказчика. Четкое осознание результата формирует понятную задачу для исполнителя, что особенно ценно. Благодарю за доверие и возможность сотрудничать. Обращайтесь еще!
Ответный отзыв
maxxf
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$70
6 баллов
11 лет назад
Верстка сайта по готову psd-макету
Доделал бы кроссбраузерность, тогда бы оценка выше.
Отличный заказчик, всем рекомендую!
Ответный отзыв
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
8 баллов
11 лет назад
Сверстать и посадить на CMS простой сайт
Владимир выполнил проект. Все хорошо.
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