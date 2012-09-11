Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель. Сверстал макет буквально за пару часов. Очень доволен работой, уверен что будем работать еще. Спасибо!
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать Хороший, вежливый, ответственный заказчик! Надеюсь поработаем еще:)
$80
10 баллов
11 лет назад
Достаточно качественный фрилансер. Доброжелателен. Приятен в общении. Что касалось Wordpress'a было решено довольно четко и быстро. Сотрудничеством остались довольны.
Ответный отзыв
Хороший, ненапряжный проект, общительный заказчик, быстрая оплата. Спасибо, успехов вам!
$40
10 баллов
11 лет назад
Отлично справился с поставленной задачей. Меня удивило то, как именно он работает- огромнейшее внимание к мелочам! Я такого еще не встречал! Даже того, чего не было в дизайне, было реализовано и вышло отлично. Спасибо большое за высококачественную работу!
Ответный отзыв
Чувствуется опыт и профессионализм как просто человека, так и заказчика. Четкое осознание результата формирует понятную задачу для исполнителя, что особенно ценно. Благодарю за доверие и возможность сотрудничать. Обращайтесь еще!
$70
6 баллов
11 лет назад
Доделал бы кроссбраузерность, тогда бы оценка выше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всем рекомендую!
$50
8 баллов
11 лет назад
Владимир выполнил проект. Все хорошо.
Веб-программирование
12 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
#360
HTML-верстка
11 отзывов(-1)
от $30
от 1 дня
#464
Системы управления (CMS)
9 отзывов
от $30
от 1 дня
#166
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1119
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1335
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#2164
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 5 дней
#3956