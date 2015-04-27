wteams

Ольга wteams

 
38 летБеларусь/Гомель
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
web-developer.by - качественное создание сайтов

Специализации:

- Создание сайтов "под ключ"

- Дизайн сайтов

- Верстка

- Создание шаблонов

- Полиграфия

- Раскрутка

- СЕО-оптимизация

- Работа с текстами

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно много текста на военную тематику

    Объем текста: около 200 000 Нужно написать по стандартным требованиям: уникальность, тошнота, грамотность, полное раскрытие темы. Весь объем разбит на несколько статей (12-15шт) Рассчитываем на 35р за 1000 символов, итого ~7000 за заказ. Придумывать ничего не нужно, я сам ...

    Рерайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу контент менеджера

    На сайт CMS Wordpress нужно добавлять статьи. В данном заказе оформим 10 статей За статью платим 30р, за заказ 300 выходит. Вам дается текст Ваша задача:  - Добавить текст на сайт  - Оформить, структурировать, абзацы, списки таблицы  - Найти и добавить нужные ...

    WordPressСайт на WordPressТексты для сайта
    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Натянуть HTML верстку на Wordpress

    Нужно натянуть HTML верстку на Wordpress В макете сложных моментов нет.  Верстку можно посмотреть тут: [url=http://classi8o.beget.tech/]http://classi8o.beget.tech/[/url] Все итоговые страницы должны управляться из админки. Какие страницы считать итоговыми - обсудим лично с кандидатами.  Если нужно - покажу пальцем, какие блоки должны управляться ...

    WordPressHTMLВерстка под WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать видео по ТЗ

    Нужно создать (смонтировать) видео по написанному сценарию (тз) Пример того что должно получиться - https://www.youtube.com/watch?v=8xVXAZ2u9Xk И по оформлению, и по объёму.

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    Есть сайт сюдака.рф  Основное направление: стримы + события + новости.  Нужен качественный дизайн.  Начнем с главной и одной внутренней страницы (новость + комментарии)  Далее, посмотрев на вашу скорость, качество и понимание проекта, пойдем по остальным разделам.  Прототип – goodgame.ru , ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить стрим трансляцию

    Всем доброго дня. Есть сайт на Drupal Есть стрим-сервер Задача: сделать так, чтобы стрим трансляцию можно было транслировать на друпал сайте с нашего сервера (сервер работает, проверяли, транслировали напрямую).

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сайт на друпале

    Есть сайт на друпале.  Нужно будет его доработать.  Проект создан для сбора контактов специалистов на Drupal и отсеять шаблонные ответы.  ТЗ есть, доступы предоставим.

    Drupal
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать шаблон

    нужно создать wordpress шаблон быстро и качественно. Макет главной прикреплен. Видно что шаблон не сложный. Сделать нужно сегодня-завтра. Всего 4 страницы. Детали обсудим с кандидатами.

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вордпресс

    Есть сайт http://blesque.ch/ Есть шаблон http://billyf.expertvm.com/wordpress/matrix/ Задача: в матрикс шаблоне меню перенести влевую колонку, чтобы оно стало вертикальным до самого потолка. А справаот меню , в самом верху поставить такой же блок как на основном сайте, с ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн студенческого фриланса

    Есть идея стартапа: фриланс для студентов. т.е. место где можно заказать контрольную или курсовую. Нужен дизайн. Простой, плоский, стильный и недорогой :) Выслушаю ваши предложения. Подробности обсудим с кандидатами.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработать дизайн магазина

    Нужно доработать дизайн интернет магазина авто тематики. Предыдущий исполнитель отрисовал главную, получил оплату и почему-то свалил :) Нужно отрисовать остальные страницы. Главную прикрепил Бюджет на внутренние страницы соответственно небольшой. Пишите ваши предложения

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка

    Нужен верстальщик. Хороший, надежный. верстка адаптивная желательно на bootstrap3 после этого будем натягивать верстку на битрикс - если есть опыт работы с битриксом - следующий заказ тоже будет ваш. Макет главной прикреплен Еще есть макет категории и макет корзины За ...

    Битрикс
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменение шаблона Wordpress

    $10

    Есть сайт http://blesque.ch/ Есть шаблон http://billyf.expertvm.com/wordpress/matrix/ Задача: в новом шаблоне меню перенести влевую колонку, чтобы оно стало вертикальным. А сверху поставить такой же блок как на основном сайте , с девочкой и самыми интересными статьями. 600р, обсуждаемо.

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт

    $80

    Макеты - https://yadi.sk/d/RP1R5XnjgFfmL Нужно сверстать и натянуть на MODx revo Рассматриваются два варианта: просто верстка - 1000р верстка + натяжка и настройка - 4000р готовы рассмотреть ваши варианты.

    MODX
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищу верстальщика

    Ищу верстальщика в помошники нам двумя небольшими проектами. 1. Задача - сверстать лендинг , есть структура, нет дизайна. Нужно проявить чувство прекрасного. 2. Верстку (другую) натянуть на Wordpress - тоже лендинг.

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен дизайнер сайтов

    Для крупного проекта в Гомеле (Беларусь) требуется опытный веб дизайнер без завышенной самооценки. Оплата работы по договоренности. У нас есть 10 макетов в PSD - нужно будет доработать каждый по требованию заказчика. т.е. с нуля разрабатывать ничего ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта о шкафах-купе на основе шаблона

    $80

    Нужен специалист wordpress для создание сайта о шкафах-купе на основе шаблона. Шаблон установлен, настроен. От исполнителя – нужно будет оформление внутренних страниц, подключение каталога Цена вопроса – 2500 рублей Детали обсудим лично с кандидатами.

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
daniil_zax
29 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Настроить стрим трансляцию
Все отлично.
Всем остались довольны. Рекомендую.
Ответный отзыв
mir19on
Илья 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Доработать дизайн магазина
Понравилось работать с Ольгой. Рекомендую!
Все здорово. Рекомендую!
Ответный отзыв
mir19on
Илья 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Дизайн студенческого фриланса
Понравилось работать с Ольгой. Рекомендую!
Все здорово, все понравилось. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Arzy2012
Арзы 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Нужен копирайтер/рерайтер
Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Отличный копирайтер, все делает на удивление быстро и качественно. Сотрудничеством довольны, будем продолжать работать.
Ответный отзыв
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Нужно найти вредные скрипты
Был рад помочь. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Все отлично! Павел нашел все вредоносные скрипты удивительно быстро на всех сайтах. И в кратчайшие сроки все было устранено. А также были даны рекомендации, чтобы такого больше не происходило. Спасибо за сотрудничество. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв