Объем текста: около 200 000 Нужно написать по стандартным требованиям: уникальность, тошнота, грамотность, полное раскрытие темы. Весь объем разбит на несколько статей (12-15шт) Рассчитываем на 35р за 1000 символов, итого ~7000 за заказ. Придумывать ничего не нужно, я сам ...
Специализации:
- Создание сайтов "под ключ"
- Дизайн сайтов
- Верстка
- Создание шаблонов
- Полиграфия
- Раскрутка
- СЕО-оптимизация
- Работа с текстами
- Рерайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайт CMS Wordpress нужно добавлять статьи. В данном заказе оформим 10 статей За статью платим 30р, за заказ 300 выходит. Вам дается текст Ваша задача: - Добавить текст на сайт - Оформить, структурировать, абзацы, списки таблицы - Найти и добавить нужные ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно натянуть HTML верстку на Wordpress В макете сложных моментов нет. Верстку можно посмотреть тут: [url=http://classi8o.beget.tech/]http://classi8o.beget.tech/[/url] Все итоговые страницы должны управляться из админки. Какие страницы считать итоговыми - обсудим лично с кандидатами. Если нужно - покажу пальцем, какие блоки должны управляться ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно создать (смонтировать) видео по написанному сценарию (тз) Пример того что должно получиться - https://www.youtube.com/watch?v=8xVXAZ2u9Xk И по оформлению, и по объёму.Видеомонтаж16 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт сюдака.рф Основное направление: стримы + события + новости. Нужен качественный дизайн. Начнем с главной и одной внутренней страницы (новость + комментарии) Далее, посмотрев на вашу скорость, качество и понимание проекта, пойдем по остальным разделам. Прототип – goodgame.ru , ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем доброго дня. Есть сайт на Drupal Есть стрим-сервер Задача: сделать так, чтобы стрим трансляцию можно было транслировать на друпал сайте с нашего сервера (сервер работает, проверяли, транслировали напрямую).Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт на друпале. Нужно будет его доработать. Проект создан для сбора контактов специалистов на Drupal и отсеять шаблонные ответы. ТЗ есть, доступы предоставим.Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть PSD макет. Несложный. rghost.ru/6N9MFQWk7.view Нужно перенести на Wordpress сегодня. Кто возьмется?Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
нужно создать wordpress шаблон быстро и качественно. Макет главной прикреплен. Видно что шаблон не сложный. Сделать нужно сегодня-завтра. Всего 4 страницы. Детали обсудим с кандидатами.HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт автоцентра. На одной из его страниц нужно реализовать слайдер по критериям. Я думаю хорошо бы подошел революшн слайдер. Кто возьмется и почем?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $60
есть дизайн в PSD Макет прикрепил. Детали с исполнителем.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт http://blesque.ch/ Есть шаблон http://billyf.expertvm.com/wordpress/matrix/ Задача: в матрикс шаблоне меню перенести влевую колонку, чтобы оно стало вертикальным до самого потолка. А справаот меню , в самом верху поставить такой же блок как на основном сайте, с ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть идея стартапа: фриланс для студентов. т.е. место где можно заказать контрольную или курсовую. Нужен дизайн. Простой, плоский, стильный и недорогой :) Выслушаю ваши предложения. Подробности обсудим с кандидатами.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно доработать дизайн интернет магазина авто тематики. Предыдущий исполнитель отрисовал главную, получил оплату и почему-то свалил :) Нужно отрисовать остальные страницы. Главную прикрепил Бюджет на внутренние страницы соответственно небольшой. Пишите ваши предложенияДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен верстальщик. Хороший, надежный. верстка адаптивная желательно на bootstrap3 после этого будем натягивать верстку на битрикс - если есть опыт работы с битриксом - следующий заказ тоже будет ваш. Макет главной прикреплен Еще есть макет категории и макет корзины За ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Есть сайт http://blesque.ch/ Есть шаблон http://billyf.expertvm.com/wordpress/matrix/ Задача: в новом шаблоне меню перенести влевую колонку, чтобы оно стало вертикальным. А сверху поставить такой же блок как на основном сайте , с девочкой и самыми интересными статьями. 600р, обсуждаемо.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $80
Макеты - https://yadi.sk/d/RP1R5XnjgFfmL Нужно сверстать и натянуть на MODx revo Рассматриваются два варианта: просто верстка - 1000р верстка + натяжка и настройка - 4000р готовы рассмотреть ваши варианты.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу верстальщика в помошники нам двумя небольшими проектами. 1. Задача - сверстать лендинг , есть структура, нет дизайна. Нужно проявить чувство прекрасного. 2. Верстку (другую) натянуть на Wordpress - тоже лендинг.HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
Для крупного проекта в Гомеле (Беларусь) требуется опытный веб дизайнер без завышенной самооценки. Оплата работы по договоренности. У нас есть 10 макетов в PSD - нужно будет доработать каждый по требованию заказчика. т.е. с нуля разрабатывать ничего ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $80
Нужен специалист wordpress для создание сайта о шкафах-купе на основе шаблона. Шаблон установлен, настроен. От исполнителя – нужно будет оформление внутренних страниц, подключение каталога Цена вопроса – 2500 рублей Детали обсудим лично с кандидатами.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад