Arzy2012

Арзы Arzy2012

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Люблю писать на любые темы!

Здравствуйте! Окончила школу и медицинский университет с отличием. Огромный опыт работы рерайтером и копирайтером на различных биржах. Статистика и обязательность 100%. Это может подтвердить мое портфолио на одной из бирж http://advego.ru/blog/read/master_search/908206 .

При желании пришлю образец статьи, написанной мной на любую тематику!

Если качество моих текстов устроит - с удовольствием поработаю. Ищу долгосрочное сотрудничество.

Образование высшее медицинское, специальность педиатрия.Опыт работы в отделениях общей педиатрии, детской пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии.

Работаю по цене от 65  и выше  за килознак, все зависит от  ТЗ, объемов и тематики!!! Чем скорее постучитесь в скайп, тем быстрее получите качественный материал по доступным ценам!!!

Медицина - мое основное направление, но работаю и в других сферах. Также люблю женскую тематику, дизайн, переводы и многое другое. Примеры текстов в портфолио.

Контакты [email protected]

Портфолио

Отзывы заказчиков

geomanager
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Контент-менеджер
Ответственный исполнитель. Определенно рекомендую!
Сотрудничеством довольна! Рекомендую!
Ответный отзыв
kuzyusha
41 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Несколько текстов
Могу порекомендовать в качестве хорошего и исполнительного фрилансера. Сотрудничеством довольна, надеюсь продолжим работать вместе
Сотрудничеством довольна! Рекомендую!
Ответный отзыв
baden777
Виктор 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Копирайтер-статьи на медицинскую тематику
Могу порекомендовать Арзы как ответственного исполнителя, с хорошим стилем написания текстов медицинской тематики. Тексты всегда качественные, без грамматических и смысловых ошибок. Четко придерживается указанной тематики и учитывает все требования. Работу всегда сдает в указанные сроки. Очень доволен нашим сотрудничеством!
Отличный заказчик. ТЗ понятное, оплата в срок. Спасибо за интересные темы. Сотрудничеством довольна!
Ответный отзыв
allbest
51 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Наполнение женского сайта статьями
Тема раскрыта максимально полно. Самое важное - с точки зрения квалифицированного врача.
Довольна! Рекомендую!
Ответный отзыв
fastfur
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
9 баллов
11 лет назад
Описание страниц контента для сайта
Арзы успешно справилась с заданием!
Не первый раз работаю с Владиславом. Отличный заказчик, оплата моментальная.Довольна.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
16 отзывов
от $1
от 1 дня
#169
Переводы
1 отзыв
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