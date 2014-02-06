Люблю писать на любые темы!

Здравствуйте! Окончила школу и медицинский университет с отличием. Огромный опыт работы рерайтером и копирайтером на различных биржах. Статистика и обязательность 100%. Это может подтвердить мое портфолио на одной из бирж http://advego.ru/blog/read/master_search/908206 .

При желании пришлю образец статьи, написанной мной на любую тематику!

Если качество моих текстов устроит - с удовольствием поработаю. Ищу долгосрочное сотрудничество.

Образование высшее медицинское, специальность педиатрия.Опыт работы в отделениях общей педиатрии, детской пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии.

Работаю по цене от 65 и выше за килознак, все зависит от ТЗ, объемов и тематики!!! Чем скорее постучитесь в скайп, тем быстрее получите качественный материал по доступным ценам!!!

Медицина - мое основное направление, но работаю и в других сферах. Также люблю женскую тематику, дизайн, переводы и многое другое. Примеры текстов в портфолио.

Контакты [email protected],