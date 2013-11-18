geomanager

Требуется дизайн страницы сайта http://orionmonitoring.ru/sistema-monitoringa/ Все что под шапкой с меню необходимо визуализировать графически для лучшего восприятия информации. Ширина страницы 960 px, высота на Ваше усмотрение, но перебарщивать ...
Компания Гео Менеджер занимается спутниковым мониторингом подвижных и стационарных объектов
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется дизайн рекламных полей квартального календаря. 2 поля: 297 х 210 мм и 297 х 65 мм Для первого поля необходимо подобрать имидж и разместить логотип, "2015" ...Наружная реклама6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Требуется дизайн главной страницы сайта http://orionmonitoring.ru/ Все что под шапкой с меню необходимо визуализировать графически для лучшего восприятия информации. Ширина страницы 960 px, высота на Ваше усмотрение, но ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуются описательные тексты о ГЛОНАСС: 1. GPS трекер - описание, принцип работы, возможности трекеров (gps трекер, gps tracker, автомобильный трекер) 2. Контроль топлива на транспорте при помощи ГЛОНАСС/GPS оборудования - ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
Требуется дизайн страницы http://orionmonitoring.ru/glonass-besplatno/ Все что под шапкой с меню необходимо визуализировать графически для лучшего восприятия информации. Возможно оформления страницы в стиле LandingPage. Ширина страницы 960 px, высота на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуются описательные тексты про глонасс: 1. Описание принципа действия системы глонасс/gps мониторинга (http://orionmonitoring.ru/) 2. Описание экономической выгоды от внедрения глонасс/gps контроля на транспорте (http://orionmonitoring.ru/sistema-monitoringa/) 3. Описание функциональных возможностей системы глонасс/gps ...Завершен11 лет назад
orionmonitoring.ru Требуется поисковое продвижение сайта по низко- и среднечастотным запросам. С возможными работами (если необходимо) по оптимизации сайта. Предложения интересуют только с ценой и условиями работы. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Требуется копирайтер/рерайтер для поиска новостных статей для сайта их рерайт (не менее 90% уникальности), подбор картинки и размещение на сайте. Необходимо 1–2 новости в день. Работать будем следующим образом — вы подбираете несколько ссылок ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Требуется текст новогоднего поздравления клиентам компании. Формально компания называется Гео Менеджер Трейд, но клиенты ее знают как Орион Мониторинг. Поздравление необходимо от лица компании, клиенты компании это либо руководители транспортных компаний, либо начальники "транспортного цеха" ...Завершен11 лет назад
Требуется отрисовать логотип в кривых и предоставить в кореле до 12-й версии. Во вложении лого в кореле же, но специалист поймет что в нем не так. Заявки рассматриваем ...Завершен11 лет назад
- $15
Необходимо описание 16 товаров интернет магазинаЗавершен11 лет назад
Для размещения на главной страницы сайта необходимо 7 статичных баннеров/кнопок для главной страницы сайта. Схема размещения баннеров во вложении, просьба учитывать ее при подготовке макетов. У всех баннеров края должны быть закругленны. ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $58
Описать 62 товара интернет магазинаЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется дизайн рекламных полей квартального календаря. 2 поля: 297 х 210 мм и 297 х 65 мм Для первого поля необходимо подобрать имидж и разместить логотип, "2014» ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется придумать и написать описание товаров для сайта fest4kids.ru. Для каждого товара 300-500 символов с пробелами, с расстановкой 1-2-х ключей. Текст должен быть по делу, без воды. Цену указывайте ...Завершен11 лет назад
Требуется копирайтер/рерайтер для поиска новостных статей для сайта их рерайт (не менее 90% уникальности), подбор картинки и размещение на сайте. Необходимо 1-2 новости в день. Работать будем следующим образом - вы подбираете несколько ссылок ...Завершен11 лет назад
- $100
Требуется логотип для интернет-магазина детской одежды для торжественных случаев. Основное направление магазина это пышные юбки и платья для девочек, но в ассортименте также есть карнавальные костюмы и просто нарядная одежда. ...Завершен11 лет назад
Необходимо зарегистрировать сайт www.orionmonitoring.ru в интернет-каталогах и сайтахс досками объявлений. Предложения рассматриваются только с ценой и срокамиПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо придумать логотип для компании занимающейся спутниковым мониторингом транспорта. На данный момент есть логотип, что в аттаче. НО символ не наш, а западной компании, которая занимается немного другими вещами, но нам очень понравилась идея. ...Завершен14 лет назад
- $70
Размер баннера: 1х5м (горизонтальный) Необходимые элементы: логотип, фраза: "Спутниковый контроль перемещений", телефон: +7 (3902) 300-900, адрес сайта: www.geomanager.ru, объекты (лошадь, человек, легковой автомобиль, грузовой автомобиль) "передающие" информацию на спутник, символика на лошадинную тему. ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад