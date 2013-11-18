geomanager

Андрей geomanager

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Система спутникового мониторинга

Компания Гео Менеджер занимается спутниковым мониторингом подвижных и стационарных объектов

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
11
безопасных платежей

  • Дизайн страницы сайта

    $50

    Требуется дизайн страницы сайта http://orionmonitoring.ru/sistema-monitoringa/ Все что под шапкой с меню необходимо визуализировать графически для лучшего восприятия информации. Ширина страницы 960 px, высота на Ваше усмотрение, но перебарщивать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется дизайн Главной

    $60

    Требуется дизайн главной страницы сайта http://orionmonitoring.ru/ Все что под шапкой с меню необходимо визуализировать графически для лучшего восприятия информации. Ширина страницы 960 px, высота на Ваше усмотрение, но ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуются тексты о ГЛОНАСС

    Требуются описательные тексты о ГЛОНАСС: 1. GPS трекер - описание, принцип работы, возможности трекеров (gps трекер, gps tracker, автомобильный трекер) 2. Контроль топлива на транспорте при помощи ГЛОНАСС/GPS оборудования - ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн страницы сайта/Лэндинг пэйдж

    $70

    Требуется дизайн страницы http://orionmonitoring.ru/glonass-besplatno/ Все что под шапкой с меню необходимо визуализировать графически для лучшего восприятия информации. Возможно оформления страницы в стиле LandingPage. Ширина страницы 960 px, высота на ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тексты про ГЛОНАСС

    Требуются описательные тексты про глонасс: 1. Описание принципа действия системы глонасс/gps мониторинга (http://orionmonitoring.ru/) 2. Описание экономической выгоды от внедрения глонасс/gps контроля на транспорте (http://orionmonitoring.ru/sistema-monitoringa/) 3. Описание функциональных возможностей системы глонасс/gps ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поисковое продвижение сайта

    orionmonitoring.ru Требуется поисковое продвижение сайта по низко- и среднечастотным запросам. С возможными работами (если необходимо) по оптимизации сайта. Предложения интересуют только с ценой и условиями работы. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер

    Требуется копирайтер/рерайтер для поиска новостных статей для сайта их рерайт (не менее 90% уникальности), подбор картинки и размещение на сайте. Необходимо 1–2 новости в день. Работать будем следующим образом — вы подбираете несколько ссылок ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется текст новогоднего поздравления клиентам

    $15

    Требуется текст новогоднего поздравления клиентам компании. Формально компания называется Гео Менеджер Трейд, но клиенты ее знают как Орион Мониторинг. Поздравление необходимо от лица компании, клиенты компании это либо руководители транспортных компаний, либо начальники "транспортного цеха" ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовка логотипа в кривых

    Требуется отрисовать логотип в кривых и предоставить в кореле до 12-й версии. Во вложении лого в кореле же, но специалист поймет что в нем не так. Заявки рассматриваем ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуются статические баннеры/кнопки для сайта

    Для размещения на главной страницы сайта необходимо 7 статичных баннеров/кнопок для главной страницы сайта. Схема размещения баннеров во вложении, просьба учитывать ее при подготовке макетов. У всех баннеров края должны быть закругленны. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описание товаров на сайте детской одежды

    Требуется придумать и написать описание товаров для сайта fest4kids.ru. Для каждого товара 300-500 символов с пробелами, с расстановкой 1-2-х ключей. Текст должен быть по делу, без воды. Цену указывайте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поиск новостей и рерайт для сайта

    Требуется копирайтер/рерайтер для поиска новостных статей для сайта их рерайт (не менее 90% уникальности), подбор картинки и размещение на сайте. Необходимо 1-2 новости в день. Работать будем следующим образом - вы подбираете несколько ссылок ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание логотипа магазина детской одежды

    $100

    Требуется логотип для интернет-магазина детской одежды для торжественных случаев. Основное направление магазина это пышные юбки и платья для девочек, но в ассортименте также есть карнавальные костюмы и просто нарядная одежда. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание логотипа

    $100

    Необходимо придумать логотип для компании занимающейся спутниковым мониторингом транспорта. На данный момент есть логотип, что в аттаче. НО символ не наш, а западной компании, которая занимается немного другими вещами, но нам очень понравилась идея. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн баннера 1х5м

    $70

    Размер баннера: 1х5м (горизонтальный) Необходимые элементы: логотип, фраза: "Спутниковый контроль перемещений", телефон: +7 (3902) 300-900, адрес сайта: www.geomanager.ru, объекты (лошадь, человек, легковой автомобиль, грузовой автомобиль) "передающие" информацию на спутник, символика на лошадинную тему. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

ARIA
43 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Требуется текст новогоднего поздравления клиентам
Спасибо за интересное задание и добросовестное отношение! Рада была помочь. Всем рекомендую!
Отличная работа! Сотрудничеством остались довольны. Рекомендую!
Ответный отзыв
TheMaver1ck
Владислав 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн страницы сайта
За вторую страницу сайта - тоже отдельный +. Всегда был на связи, оплатил вовремя. Рекомендую.
TheMaver1ck
Владислав 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Требуется дизайн Главной
Благодарю за сотрудничество! Очень приятно работать с заказчиком. Знает, что ему нужно.
TheMaver1ck
Владислав 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Дизайн страницы сайта/Лэндинг пэйдж
HTML
Очень понравилось работать с Андреем. Четко поставлена задача, всегда на связи и беспокоится, чтобы исполнитель получил свою оплату. Однозначно рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Денис отлично справился с поставленной задачей и все необходимые правки произвел очень оперативно. Определенно рекомендую!
Ответный отзыв
Rittika
Любовь 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Тексты про ГЛОНАСС
Очень легкое и безпроблемное сотрудничество. Заказчик поставил четкое задание. Оплата последовала незамедлительно. Однозначно рекомендую!
Отлично проделанная работа! В срок и очень качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
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