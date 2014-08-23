Нужно написать раздел "О себе" IT разработчика на английском языке. На правильном английском. Основные тезисы я дам на русском. До 2000 знаков. Спасибо
Тексты про ГЛОНАСС
Требуются описательные тексты про глонасс:
1. Описание принципа действия системы глонасс/gps мониторинга (http://orionmonitoring.ru/)
2. Описание экономической выгоды от внедрения глонасс/gps контроля на транспорте (http://orionmonitoring.ru/sistema-monitoringa/)
3. Описание функциональных возможностей системы глонасс/gps мониторинга транспорта (http://orionmonitoring.ru/sistema-monitoringa/)
4. Описание способов махинаций водителей на транспорте и возможности системы глонасс мониторинга по предотвращению таких ситуаций
5. Описание методов контроля в зависимости от типа транспорта (http://orionmonitoring.ru/otraslevye-reshenija/)
в скобках ссылка на короткую информацию по описываемым вопросам, но нам не нужен рерайт находящихся там текстов, а абсолютно новые тексты со своей стилистикой
Размер текстов по 2500 - 3500 символов вместе с пробелами.
Также в них необходимо учитывать некоторые ключевые слова:
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В ЗАЯВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ И СРОКИ!
Иначе предложение рассматриваться не будет
Выбранный исполнитель
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