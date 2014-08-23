Требуются описательные тексты про глонасс:

1. Описание принципа действия системы глонасс/gps мониторинга (http://orionmonitoring.ru/)

2. Описание экономической выгоды от внедрения глонасс/gps контроля на транспорте (http://orionmonitoring.ru/sistema-monitoringa/)

3. Описание функциональных возможностей системы глонасс/gps мониторинга транспорта (http://orionmonitoring.ru/sistema-monitoringa/)

4. Описание способов махинаций водителей на транспорте и возможности системы глонасс мониторинга по предотвращению таких ситуаций

5. Описание методов контроля в зависимости от типа транспорта (http://orionmonitoring.ru/otraslevye-reshenija/)

в скобках ссылка на короткую информацию по описываемым вопросам, но нам не нужен рерайт находящихся там текстов, а абсолютно новые тексты со своей стилистикой

Размер текстов по 2500 - 3500 символов вместе с пробелами.

Также в них необходимо учитывать некоторые ключевые слова:

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В ЗАЯВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ И СРОКИ!

Иначе предложение рассматриваться не будет