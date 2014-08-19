Тексты: промышленные насосы, электродвигатели

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Закрыт9 заявок153 просмотра

Только для тех кто писал в данной теме или не писал, но знает очень хорошо.

Для тех кто может писать быстро, грамотно и сео френдли. (ТЗ имеется)

Интересуют предложения до 300/1000

ПРИМЕРЫ: обязательны. Либо какое то подтверждение ваших слов, что вы разбираетесь в данной тематики. Данное условие - ОБЯЗАТЕЛЬНО.

11 лет назад
gudi
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

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