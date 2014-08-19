Тексты: промышленные насосы, электродвигатели

Только для тех кто писал в данной теме или не писал, но знает очень хорошо.

Для тех кто может писать быстро, грамотно и сео френдли. (ТЗ имеется)

Интересуют предложения до 300/1000

ПРИМЕРЫ: обязательны. Либо какое то подтверждение ваших слов, что вы разбираетесь в данной тематики. Данное условие - ОБЯЗАТЕЛЬНО.