Срочное написание текстов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок233 просмотра

Написание текстов для сайта (срочно).

Текст : для человека просто и понятно об услуге (естественно с учетом оригинальности).

Не нужны продажные тексты. Простое, понятное описание услуг.

Тематика : автомобильная химчистка, полировка.

Срочно один-два дня.

Отдаю предпочтения специалистам старше 30лет (все-таки жизненный и профессиональный опыт в этом деле важны).

Оригинальных молодых авторов постараюсь не упустить из виду.

Способы оплаты : Яндекс-деньги, WM, Сбербанк.

11 лет назад
sarline
Сергей 
59 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ksanka777
Ксения 
33 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Ксения, спасибо за ускоренное написание текстов. Думаю будем сотрудничать и далее в этой сфере.
Очень приятно работать с мобильными и аккуратными людьми, сергей один из них) четкая постановка задачи, подробное описание требований, своевременная оплата, приятное общение, рекомендую)

Заявки фрилансеров

ksanka777
Ксения 
33 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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