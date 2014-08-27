Написание уникальных статей для сайта. Упор на ключевые слова по разделам сайта. (Скрин прикреплен).
Срочное написание текстов
Написание текстов для сайта (срочно).
Текст : для человека просто и понятно об услуге (естественно с учетом оригинальности).
Не нужны продажные тексты. Простое, понятное описание услуг.
Тематика : автомобильная химчистка, полировка.
Срочно один-два дня.
Отдаю предпочтения специалистам старше 30лет (все-таки жизненный и профессиональный опыт в этом деле важны).
Оригинальных молодых авторов постараюсь не упустить из виду.
Способы оплаты : Яндекс-деньги, WM, Сбербанк.
Выбранный исполнитель
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