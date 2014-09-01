Написание технических статей на сайт (рерайт)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок325 просмотров

Энергетической компании требуются журналисты для написания статей (с последующей заливкой их на сайт,джумла). Общее количество порядка 500 шт. Объем необходимо выполнить в течении месяца.

Оплата по факту хоть за каждую статью.

Бюджет 40 руб =1000 знаков.

Объем статьи 2,5К б.п.

Одно фото предоставляется, + 1 фото с вас.

Уникальность 95 и выше.

Источники предоставляем.

JoomlaНаписание статей
11 лет назад
zakaz-energy
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

Silver79
46 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$300
30 дней
отлично выполнил работу.Спасибо.
Отличный работодатель, самые превосходные рекомендации - оплата в срок, задания ставятся чёткие и понятные, работать с такими заказчиками одно удовольствие
JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$300
30 дней
Иван прекрасный исполнитель! Отличное оформление материала. Соблюдение сроков,что очень важно в нашем деле. Думаю наше сотрудничество продлится долго) Спасибо! Рекомендую!
Заказчик предоставил четкое и понятно тз. Оплату производит в обусловленный срок, без задержек. Приятно работать с компетентными людьми. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Silver79
46 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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