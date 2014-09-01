Приветствую. Сейчас на стадии разработки сайт http://www.znaem-vse.ru/ Нужен копирайтер, который будет писать, а точнее переписывать статьи. Тематика самая разнообразная, т.к. сайт будет об интересных фактах, полезных советах и т.д. Откуда брать текста, ...
Написание технических статей на сайт (рерайт)
Энергетической компании требуются журналисты для написания статей (с последующей заливкой их на сайт,джумла). Общее количество порядка 500 шт. Объем необходимо выполнить в течении месяца.
Оплата по факту хоть за каждую статью.
Бюджет 40 руб =1000 знаков.
Объем статьи 2,5К б.п.
Одно фото предоставляется, + 1 фото с вас.
Уникальность 95 и выше.
Источники предоставляем.
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