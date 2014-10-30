Нужны отзывы, айпи адреса москва и область. Необходим опыт по написанию. Укажите стоимость 1 пропущенного через модерацию отзыва.
Рерайт описаний товара
Здравствуйте!
Нужен качественный понятный рерайт текстов описания товаров (интернет-магазин по продаже матрасов).
Уникальность текста 90–100%
Оплата: 30 руб — 1000 символов.
Всего около –65,500 символов
Исходники предоставляю. (Из исходника 2000-2500 символов нужно сделать 1500 без пробелов, из 2000 - нужно сделать 500 или 600 символов без пробелов).
По срокам работы - Ваши предложения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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