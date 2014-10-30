Рерайт описаний товара

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок299 просмотров

Здравствуйте!

Нужен качественный понятный рерайт текстов описания товаров (интернет-магазин по продаже матрасов).

Уникальность текста 90–100%

Оплата: 30 руб — 1000 символов.

Всего около –65,500 символов

Исходники предоставляю. (Из исходника 2000-2500 символов нужно сделать 1500 без пробелов, из 2000 - нужно сделать 500 или 600 символов без пробелов).

По срокам работы - Ваши предложения.

11 лет назад
MarinaIzmailova
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

catharinaLEV
Екатерина 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$55
14 дней
На протяжении всей работы, Екатерина была всегда на связи. Вежливая, коммуникабельная.
C Мариной было приятно поработать. Терпеливый, внимательный, коммуникабельный заказчик. По оплате проблем не возникло. Спасибо.

Заявки фрилансеров

catharinaLEV
Екатерина 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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