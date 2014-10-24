Всем привет. Нужна умная и хозяйственная девушка, любящая и умеющая готовить. Работа постоянная, возможно год и более. В КОМАНДУ САЙТА. Необходимо: публиковать по 5-6 рецептов в день на новый кулинарный сайт http://yum-yum.menu/ ...
Копирайтер автомобильной тематики
Ваши плюсы: Стабильность и постоянство заработка. Чёткое ТЗ. Возможен карьерный рост в редакторы.
Требования: Ответственность, грамотность, пунктуальность, желательна компетентность в теме, чёткое следование должностных инструкций.
Мы хотим сделать лучший сайт по теме. Нужны хорошие копирайтеры.
Работа по окладу за неделю (первое время можно по факту после проверки статьи).
Минимум вы должны писать в неделю 37500 символов. За это я плачу вам 1300 рублей.
Если вы пишете в неделю больше, то получите бонус (не суммируются):
50000 – бонус – 700
75000 – бонус – 2000
100000 - бонус - 3300
125000 – бонус – 4500
Всё обсуждаемо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется опытный рерайтер для рерайтинга новостей тематики: Шоу-бизнес, Общество, Технологии. Работать нужно будет каждый день (кроме пятницы, субботы), делать до 10-12 новостей в день. Жду Ваши предложения.Копирайтинг39 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется рерайт материалов для сайта Уникальность текста 96–100% Оплата: 30-40 руб — 1000 символов. От вас: оперативность в работе и качество. Всего 13000-14000 символов Жду Ваших заявок и Ваш скайп.Завершен11 лет назад
Приветствую всех фрилансеров. Нужно написать 50 уникальных текстов (95%+) по детской тематике с ключами. Срок до 10 дней. Отправка текстов партиями для проверки. Работа без предоплаты, оплатит заказчик оплачиваю и я. ...Завершен11 лет назад
Требуется рерайт материалов для сайтов. Уникальность текста 96-100% Оплата: 30 руб - 1000 символов. От вас: оперативность в работе и качество. Жду Ваших заявок и Ваш скайп.Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $60
Доброго времени суток! Необходим копирайтер, который напишет 8 статей. Из них: 4 обзора на товары; 4 информационные статьи. Тематика - климатическая техника (нагреватели, кондиционеры, радиаторы). Количество ...Завершен11 лет назад
- $1000
Всем привет! нужны сео статьи по четкому ТЗ (ничего подбирать самим не надо) оплата - 40-50/1000 копирайт оплата 30-35/1000 рерайт (в зависимости от ваших способностей). ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
Написать новость о том, что компания стала дистрибьютором такого-то бренда с такими-то плюсами и теперь ищет партнеров для сотрудничества.. Условия сотрудничества оговариваются отдельноКопирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны сео-статьи на туристическую тему. 10 статей. Объем - 12000 знаков Срок - 2-3 дня Цена за 1000 знаков - 40 рублейЗавершен11 лет назад
Нужны полезные статьи про пневматическое оружие, помогающие выбрать подходящую модель оружия. Желательно, чтобы человек знал особенности моделей пневматики и сам придумывал темы для статей. Если есть возможность сделать обзор какого-то отдельного механизма винтовки с ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад