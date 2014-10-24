Копирайтер автомобильной тематики

Ваши плюсы: Стабильность и постоянство заработка. Чёткое ТЗ. Возможен карьерный рост в редакторы.

Требования: Ответственность, грамотность, пунктуальность, желательна компетентность в теме, чёткое следование должностных инструкций.

Мы хотим сделать лучший сайт по теме. Нужны хорошие копирайтеры.

Работа по окладу за неделю (первое время можно по факту после проверки статьи).

Минимум вы должны писать в неделю 37500 символов. За это я плачу вам 1300 рублей.

Если вы пишете в неделю больше, то получите бонус (не суммируются):

50000 – бонус – 700

75000 – бонус – 2000

100000 - бонус - 3300

125000 – бонус – 4500

Всё обсуждаемо.