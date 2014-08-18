Всем привет!

нужны сео статьи по четкому ТЗ (ничего подбирать самим не надо)

оплата - 40-50/1000 копирайт

оплата 30-35/1000 рерайт

(в зависимости от ваших способностей).

Работы очень много, и она постоянная! На данный момент в воздухе висит 5 миллионов знаков. Оставляйте заявки. Желательно:

- Писать от 10-15К в день. Чем больше - тем лучше

- Писать грамотно, без ошибок!

- Иметь широкий словарный запас, не использовать выражения типа: "можно", "легко", "не составит труда" и т.д.

Предпочтение грамотным новичкам, которые могут показать хоть 1 адекватный пример работы.