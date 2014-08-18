Требуются рерайтеры

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Закрыт12 заявок373 просмотра

Нужны рерайтеры на написание статей. Желательный объем в день - не менее 10 000 знаков. Оплата 25 рублей/1000 знаков. Источники не даем, ищете сами.

Только полная занятость.

География: СНГ.

Требования: хорошие знания русского языка.

Рассматриваются только заявки с примерами работ.

Написание статей
11 лет назад
dar0vana
Татьяна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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