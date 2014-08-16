Нужно придумывать или брать уже готовые тесты рерайтить их и писать вопросы и ответы, а также результаты. Сайт женский, поэтому и тесты должны быть для женского пола
Написание коротких статей
Написание заголовков и вступительных текстов для фотостатей. Работа не разовая. в день в среднем предоставляю 5 разных статей.
Принцип работы:
1. Даю фотостатью (обычно прически, маникюр, мода, звезды).
2. Нужно составить 2 заголовка из слов которые я даю, описание знаков на 200–700 (в зависимости от статьи) на основе фото, иногда смысловые подписи к фото. Те чистой воды копирайт. Фото вам даются чтобы вы не отходили от темы. Примеры статей покажу, пишите в личку.
Оплата Webmoney, рубли.
Обязательные требования:
-грамотность
-умение кратко изложить суть
- наличие Скайпа или ICQ
Заявки фрилансеров
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