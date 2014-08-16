Написание коротких статей

Написание заголовков и вступительных текстов для фотостатей. Работа не разовая. в день в среднем предоставляю 5 разных статей.

Принцип работы:

1. Даю фотостатью (обычно прически, маникюр, мода, звезды).

2. Нужно составить 2 заголовка из слов которые я даю, описание знаков на 200–700 (в зависимости от статьи) на основе фото, иногда смысловые подписи к фото. Те чистой воды копирайт. Фото вам даются чтобы вы не отходили от темы. Примеры статей покажу, пишите в личку.

Оплата Webmoney, рубли.

Обязательные требования:

-грамотность

-умение кратко изложить суть

- наличие Скайпа или ICQ