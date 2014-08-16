Написать три объявления

Добрый день!

Необходимо написать 3 объявления, используя синонимы, как в примере. Синонимов должно быть по 6 на каждую фразу. В фигурные скобки заключаются сами синонимы, а разделяются вертикальной чертой (при размещении объявления рандомно берется один из вариантов, для предотвращения блоктровки за повторы).

Пример готового объявления во вложении, но там синонимов меньше чем нужно. Два других объявления на эту же тему, но должны быть "другими".

Приступать можно сейчас, оплата WMR или СберБанк.