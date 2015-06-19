PER ASPERA AD ASTRA

РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ

Коротко о себе - переводческое образование, перевожу с/на английского с/на русский/украинский.

Пишу статьи и обзоры на разнообразные тематики, не ограничивая себя в познании нового. Пишу грамотно, уникально и с соблюдением сроков. Имею базовые навыки работы с разными админками. С некоторыми примерами моих работ вы можете ознакомиться в разделе портфолио ( большинство представленных работ - часть проектов по данной тематике)