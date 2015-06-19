Luckybob

Антон Luckybob

 
32 годаУкраина/Красноармейск
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
PER ASPERA AD ASTRA

РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ

Коротко о себе - переводческое образование, перевожу с/на английского с/на русский/украинский.

Пишу статьи и обзоры на разнообразные тематики, не ограничивая себя в познании нового. Пишу грамотно, уникально и с соблюдением сроков. Имею базовые навыки работы с разными админками. С некоторыми примерами моих работ вы можете ознакомиться в разделе портфолио ( большинство представленных работ - часть проектов по данной тематике)

Портфолио
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Отзывы заказчиков
AguaViva
Наталья 
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Перевод текста на английский язык
Очень довольны результатами сотрудничества с Антоном. Работа выполняется качественно и в оговоренные сроки. Рекомендуем!
Рекомендую Наталью как заказчика, который знает, чего хочет и делает всё, чтобы сотрудничество было максимально продуктивным.
Ответный отзыв
ValeraI
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Требуется помощь в общении (письменно) с американским заказчиком
Здорово помог в общении с американским клиентом. Буду обращаться
Всё ок, спасибо!
Ответный отзыв
KirsanovEvgeny
Евгений 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Копирайт/рерайт "Установка кофейного аппарата
Всё на 5+, настоятельно рекомендую Антона. В настоящий момент продолжаю сотрудничество по наполнению сайта.
Приятный в общении заказчик, моментальная оплата. Настоятельно рекомендую.
Ответный отзыв
AnnaDavydova
Анна 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Рерайт новостей о поисковых системах
Рекомендую Антона, как ответственного и серьезного исполнителя. Хорошо справился с поставленной задачей, учитывая сжатые сроки, которые отводились на выполнение. Спасибо за оперативность! Буду обращаться в дальнейшем!
Четкая постановка задачи, моментальная оплата, всегда на связи - что еще нужно от хорошего заказчика?
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написание описаний к маркам автомобилей
Все сдано в срок и в лучшем виде. Спасибо!
Всё ок, отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Копирайтинг
14 отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#213
Переводы
12 отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#81
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1
#122