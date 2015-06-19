PER ASPERA AD ASTRA
РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ
Коротко о себе - переводческое образование, перевожу с/на английского с/на русский/украинский.
Пишу статьи и обзоры на разнообразные тематики, не ограничивая себя в познании нового. Пишу грамотно, уникально и с соблюдением сроков. Имею базовые навыки работы с разными админками. С некоторыми примерами моих работ вы можете ознакомиться в разделе портфолио ( большинство представленных работ - часть проектов по данной тематике)
Портфолио
- Копирайт для полиграфического сайта266 просмотров
- Копирайт туристической тематики268 просмотров
- Копирайт на английском378 просмотров
- Обзор на презентацию Apple253 просмотра
- Mortal Kombat X229 просмотров
- Assassin's Creed Unity202 просмотра
- Копирайт на тему новинок игрового мира218 просмотров
- Копирайт на тему новинок игрового мира192 просмотра
- Копирайт и перевод описания мобильного приложения217 просмотров
- Статья для блога229 просмотров
- Несколько отзывов для студии веб-разработки186 просмотров
- Портфолио для студии веб-разработки238 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Очень довольны результатами сотрудничества с Антоном. Работа выполняется качественно и в оговоренные сроки. Рекомендуем!
Ответный отзыв
Рекомендую Наталью как заказчика, который знает, чего хочет и делает всё, чтобы сотрудничество было максимально продуктивным.
$1
10 баллов
9 лет назад
Здорово помог в общении с американским клиентом. Буду обращаться
Ответный отзыв
Всё ок, спасибо!
$20
10 баллов
9 лет назад
Всё на 5+, настоятельно рекомендую Антона. В настоящий момент продолжаю сотрудничество по наполнению сайта.
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик, моментальная оплата. Настоятельно рекомендую.
$8
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Антона, как ответственного и серьезного исполнителя. Хорошо справился с поставленной задачей, учитывая сжатые сроки, которые отводились на выполнение. Спасибо за оперативность! Буду обращаться в дальнейшем!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, моментальная оплата, всегда на связи - что еще нужно от хорошего заказчика?
$20
10 баллов
9 лет назад
Все сдано в срок и в лучшем виде. Спасибо!
Ответный отзыв
Всё ок, отличный заказчик, рекомендую.
Копирайтинг
14 отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#213
Переводы
12 отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#81
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1
#122