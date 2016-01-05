Необходима доработка автодозвона на этапе.“Неразобранное” в воронке отключено, заявка поступает сразу на этап “Call back”. При поступлении заявки на этап идет автонабор сначала менеджера, потом клиента. Автонабор идет на всех менеджеров, которые сейчас онлайн. Если лид ...
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен копирайтер со знанием html и word press, базовых навыков будет достаточно. Есть вот такой сайт [url=https://www.mystudying.co/]https://www.mystudying.co [/url]Нужен копирайт для: 1. Главной страницы сайта. 2. Университетов. Всего их будет 8 штук. Обратите внимание, что описание об Университетах должно ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть страничка в ФБ. Мы предлагаем студентам иностранцами приехать на учебу в Украину. Работаем с несколькими университетами города Харькова, в частности с http://nure.ua/ , http://nuph.edu.ua/ru/ Нужны несколько постов для странички в ФБ. Страничка образовательная. Мы предлагаем студентам ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужен перевод с русского на французский. Сегодня. У кого есть такая возможность высылаем предложения по цене. Файл с текстом в приложении.Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужна статься о нескольких специальностях Харьковского Университета Радиоэлектроники: 1. Нефтегаз 2. Компьютерная инженерия. Статья небольшая. Цель: вызвать желание у абитуриентов поступать именно на эти специальности. Т.е. нужно говорить о том, что студент получить в итоге. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам нужна яркая не двусмысленная картинка и редакция существующей. Так вот на данный момент нужно: 1. На картинке "Парень за кампьютером" нужно изменить надпись "Educotuon in Ukraine" на "IT education is interesting for you?". 2. ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Необходим банер для поста на Facebook, цель привлечь внимание аудитории, тематика "Education in Ukraine". Текст поста следующий: "Всем привет! Эта информация только для моих друзей, для тех, кому это будет интересно. Я ищу АГЕНТОВ и могу предложить очень ...Баннеры10 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ниже текст, который нужно перевести на арабский язык. Пожалуйста в своих заявках указуем стоимость перевода (окончательную), порядок оплаты и срок.Переводы9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ниже текст, который нужно перевести на французский язык. Пожалуйста в своих заявках указуем стоимость перевода (окончательную), порядок оплаты и срок.Переводы18 заявокЗакрыт8 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Для оценки стоимости и своих навыков переводчика ниже размещен текст, который нужно перевести на арабский язык. Высылаем предложения по срокам и стоимости, и порядке расчета. И оцениваем свои возможности как переводчика!!!! Все тексты ...Переводы9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен рекламный баннер для рекламы в фейсбук. Идея: в верху надпись "Education in Ukraine" , ниже надпись "2000$", еще ниже "Last shance of this year" Размеры 1 200 x 900 пикселей. Предлагаем стоимость и сроки.Баннеры12 заявокЗакрыт8 лет назад
Уважаемые фрилансеры, в своих заявках обязательно укажите сроки выполнения заказа и окончательную стоимость. Текст для просчета стоимости: [i][u]"Процедура заказа и получения приглашения на учебу в Украину:[/u][/i] 1.Сделать фото копию паспорта. На фото должна быть четко видна следующая информация: -ФИО; -номер паспорта; -дата рождения; -срок ...Переводы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Уважаемые фрилансеры, в своих заявках обязательно укажите сроки выполнения заказа и окончательную стоимость. Текст для просчета стоимости: 1. [b][i][u]"ВНИМАНИЕ!!!! АКЦИЯ!!![/u][/i][/b] Если вы сравните, предлагаемую нами цену за обучение на подготовительном факультете с ценами конкурентов, то вы увидите, что наша цена ...Завершен8 лет назад
От вас ждем информацию об опыте работы с подобной тематикой, стоимости, сроках выполнения работы. Нужно перевести следующий текст: Одно из наиболее популярных и востребованных направлений подготовки Харьковского университета воздушных сил им. И. Кожедуба - Компьютерная инженерия, специальность - Компьютерные ...Завершен8 лет назад
Есть бизнес страничка в Facebook https://www.facebook.com/aguavivastudy/?ref=aymt_homepage_panel Логотип разработан. Можно увидеть на страничке. На страничке будет размещаться информация о высших учебных заведениях Харькова. Целевая аудитория иностранные студенты и их родители, которые хотели бы учится в Украине. Нужно разработать обложку. Пожелания, чтобы ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад