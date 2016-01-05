AguaViva

Наталья AguaViva

 
39 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка АМО CRM

    Необходима доработка автодозвона на этапе.“Неразобранное” в воронке отключено, заявка поступает сразу на этап “Call back”. При поступлении заявки на этап  идет автонабор сначала менеджера, потом клиента.  Автонабор идет на всех менеджеров, которые сейчас онлайн. Если лид ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт для корпоративного сайта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен копирайтер со знанием html и word press, базовых навыков будет достаточно. Есть вот такой сайт [url=https://www.mystudying.co/]https://www.mystudying.co [/url]Нужен копирайт для: 1. Главной страницы сайта.  2. Университетов. Всего их будет 8 штук. Обратите внимание, что описание об Университетах должно ...

    HTML
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение странички в ФБ не рекламными постами

    Есть страничка в ФБ. Мы предлагаем студентам иностранцами приехать на учебу в Украину. Работаем с несколькими университетами города Харькова, в частности с http://nure.ua/ ,  http://nuph.edu.ua/ru/ Нужны несколько постов для странички в ФБ. Страничка образовательная. Мы предлагаем студентам ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод на французский язык. Срочно.

    Здравствуйте. Нужен перевод с русского на французский. Сегодня. У кого есть такая возможность высылаем предложения по цене.  Файл с текстом в приложении.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написание небольшой статьи.

    Здравствуйте. Нужна статься о нескольких специальностях Харьковского Университета Радиоэлектроники: 1. Нефтегаз 2. Компьютерная инженерия. Статья небольшая.  Цель: вызвать желание у абитуриентов поступать именно на эти специальности. Т.е. нужно говорить о том, что студент получить в итоге. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайнер для редактирования рекламных буклетов

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам нужна яркая не двусмысленная картинка и редакция существующей. Так вот на данный момент нужно: 1. На картинке "Парень за кампьютером" нужно изменить надпись "Educotuon in Ukraine" на "IT education is interesting for you?". 2. ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер для поста на Facebook

    Уважаемые фрилансеры! Необходим банер для поста на Facebook, цель привлечь внимание аудитории, тематика "Education in Ukraine". Текст поста следующий: "Всем привет!  Эта информация только для моих друзей, для тех, кому это будет интересно.  Я ищу АГЕНТОВ и могу предложить очень ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод текста на арабский язык

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ниже текст, который нужно перевести на арабский язык. Пожалуйста в своих заявках указуем стоимость перевода (окончательную), порядок оплаты и срок.

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод текста на французский язык

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ниже текст, который нужно перевести на французский язык. Пожалуйста в своих заявках указуем стоимость перевода (окончательную), порядок оплаты и срок.

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод текста на арабский язык

    Уважаемые фрилансеры! Для оценки стоимости и своих навыков переводчика ниже размещен текст, который нужно перевести на арабский язык. Высылаем предложения по срокам и стоимости,  и порядке расчета. И оцениваем свои возможности как переводчика!!!! Все тексты ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рекламный баннер для Фейсбук

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен рекламный баннер для рекламы в фейсбук. Идея: в верху надпись "Education in Ukraine" , ниже надпись "2000$", еще ниже "Last shance of this year" Размеры 1 200 x 900 пикселей. Предлагаем стоимость и сроки.

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод текста на арабский язык

    Уважаемые фрилансеры, в своих заявках обязательно укажите сроки выполнения заказа и окончательную стоимость. Текст для просчета стоимости: [i][u]"Процедура заказа и получения приглашения на учебу в Украину:[/u][/i] 1.Сделать фото копию паспорта. На фото должна быть четко видна следующая информация: -ФИО; -номер паспорта; -дата рождения; -срок ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод текста на английский язык

    Уважаемые фрилансеры, в своих заявках обязательно укажите сроки выполнения заказа и окончательную стоимость. Текст для просчета стоимости: 1. [b][i][u]"ВНИМАНИЕ!!!! АКЦИЯ!!![/u][/i][/b] Если вы сравните, предлагаемую нами цену за обучение на подготовительном факультете с ценами конкурентов, то вы увидите, что наша цена ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод текста IT- направления на английский язык

    От вас ждем информацию об опыте работы с подобной тематикой, стоимости, сроках выполнения работы. Нужно перевести следующий текст: Одно из наиболее популярных и востребованных направлений подготовки Харьковского университета воздушных сил им. И. Кожедуба - Компьютерная инженерия, специальность - Компьютерные ...

    Защита информации
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка баннера для бизнес-страницы в Facebook

    Есть бизнес страничка в Facebook https://www.facebook.com/aguavivastudy/?ref=aymt_homepage_panel Логотип разработан. Можно увидеть на страничке. На страничке будет размещаться информация о высших учебных заведениях Харькова. Целевая аудитория иностранные студенты и их родители, которые хотели бы учится в Украине. Нужно разработать обложку.  Пожелания, чтобы ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
an4121
Анна 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Перевод на французский язык. Срочно.
Все отлично. Мои наилучшие рекомендации!
Рекомендую. Спасибо.
Ответный отзыв
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
$1
10 баллов
8 лет назад
Перевод текста IT- направления на английский язык
Спасибо!
Благодарим Лилию за сотрудничество! Перевод выполнен качественно и в кратчайший срок. Очень довольны результатом. Планируем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендуем!
Ответный отзыв
Luckybob
Антон 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Перевод текста на английский язык
Рекомендую Наталью как заказчика, который знает, чего хочет и делает всё, чтобы сотрудничество было максимально продуктивным.
Очень довольны результатами сотрудничества с Антоном. Работа выполняется качественно и в оговоренные сроки. Рекомендуем!
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Разработка баннера для бизнес-страницы в Facebook
Рад приятному сотрудничеству с Натальей. Грамотная постановка задания, легкое утверждение, с оплатой все быстро. Рекомендую!
Станислав - человек слова! Взялся за работу без промедления, предложил отличную идею и реализовал ее даже быстрее, чем мы рассчитывали. Учел все пожелания. Результатом очень довольны! Было очень приятно сотрудничать! Рекомендуем.
Ответный отзыв