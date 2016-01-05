Уважаемые фрилансеры! Необходим банер для поста на Facebook, цель привлечь внимание аудитории, тематика "Education in Ukraine". Текст поста следующий: "Всем привет! Эта информация только для моих друзей, для тех, кому это будет интересно. Я ищу АГЕНТОВ и могу предложить очень ...