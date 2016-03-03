Нужна шапка для канала на ютубе. Даю волю фантазиям, творите все что у вас в голове. Рамок нету. Скажу только одно, каназ связанный с влогами, переездом, приключениями, развлечениями. Единственное что должно быть точно написано на ...
Баннер для поста на Facebook
Уважаемые фрилансеры!
Необходим банер для поста на Facebook, цель привлечь внимание аудитории, тематика "Education in Ukraine".
Текст поста следующий:
"Всем привет!
Эта информация только для моих друзей, для тех, кому это будет интересно.
Я ищу АГЕНТОВ и могу предложить очень интересные условия сотрудничества в сфере набора иностранных студентов.
Подготовительный факультет на 2016-17 учебный год в ХГАФК.
Направления: инженеры, медики.
Контракт - ...$ (год)
Общежитие - ...$(год)
Расходы - ...$ (включают: "посвидка", страховки, мед. мед. осмотр, встреча в аэропорту).
Общежитие находиться на Алексеевке (5 минут от метро Алексеевская). Учебный корпус там же в общежитии, на третьем этаже.
Вашу комиссию за вашу работу можете определить вы сами.
Желательно, чтоб общая сумма не превышала ...$, тогда наша цена будет конкурентноспособна(то есть, меньше чем у других агентов).
Если вам это интересно, пишите в личные сообщения или позвоните мне по этому номеру ... (WhatsApp, Viber).
Отвечу всем. Уверенна мы с вами договоримся.
Буду очень рада сотрудничеству!"
Хочется, чтоб это была яркая, нестандартная картинка, которая будет привлекать внимание.
Целевая аудитория: иностранные студенты, возраст 19-35.
Вместе с предложением о выполнении работы отправляйте, пожалуйста, ваши идеи по разработке банера.
Заявки фрилансеров
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