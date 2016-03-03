Баннер для поста на Facebook

Уважаемые фрилансеры!

Необходим банер для поста на Facebook, цель привлечь внимание аудитории, тематика "Education in Ukraine".

Текст поста следующий:

"Всем привет!

Эта информация только для моих друзей, для тех, кому это будет интересно.

Я ищу АГЕНТОВ и могу предложить очень интересные условия сотрудничества в сфере набора иностранных студентов.

Подготовительный факультет на 2016-17 учебный год в ХГАФК.

Направления: инженеры, медики.

Контракт - ...$ (год)

Общежитие - ...$(год)

Расходы - ...$ (включают: "посвидка", страховки, мед. мед. осмотр, встреча в аэропорту).

Общежитие находиться на Алексеевке (5 минут от метро Алексеевская). Учебный корпус там же в общежитии, на третьем этаже.

Вашу комиссию за вашу работу можете определить вы сами.

Желательно, чтоб общая сумма не превышала ...$, тогда наша цена будет конкурентноспособна(то есть, меньше чем у других агентов).

Если вам это интересно, пишите в личные сообщения или позвоните мне по этому номеру ... (WhatsApp, Viber).

Отвечу всем. Уверенна мы с вами договоримся.

Буду очень рада сотрудничеству!"

Хочется, чтоб это была яркая, нестандартная картинка, которая будет привлекать внимание.

Целевая аудитория: иностранные студенты, возраст 19-35.

Вместе с предложением о выполнении работы отправляйте, пожалуйста, ваши идеи по разработке банера.