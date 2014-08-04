JPEG и GIF баннеры для проекта в сфере гэмблинга

Всем доброго дня.

Необходимо нарисовать 7-8 комплектов баннеров для игрового проекта. Как статику, так и анимацию. В каждом комплекте порядка 8-10 ресайзов.

Все исходники дизайна для взятия оттуда стилей и элементов предоставляются. Нужно также уметь самостоятельно находить хорошие ассеты (покупка со стоков будет компенсирована) и работать с ними.

Баннеры - для рекламных кампаний, максимально яркие, цепкие, кликабельные.

ТЗ есть. Но инициатива приветствуется. В дальнейшем ожидается много заказов.

Прошу к заявкам прилагать ссылки на портфолио или (лучше) на сами баннеры, которые вы рисовали.