JPEG и GIF баннеры для проекта в сфере гэмблинга

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Закрыт11 заявок123 просмотра

Всем доброго дня.

Необходимо нарисовать 7-8 комплектов баннеров для игрового проекта. Как статику, так и анимацию. В каждом комплекте порядка 8-10 ресайзов.

Все исходники дизайна для взятия оттуда стилей и элементов предоставляются. Нужно также уметь самостоятельно находить хорошие ассеты (покупка со стоков будет компенсирована) и работать с ними. 

Баннеры - для рекламных кампаний, максимально яркие, цепкие, кликабельные. 

ТЗ есть. Но инициатива приветствуется. В дальнейшем ожидается много заказов.

Прошу к заявкам прилагать ссылки на портфолио или (лучше) на сами баннеры, которые вы рисовали. 

9 лет назад
Commarmond
Андрей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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