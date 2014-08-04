Добрый день! Необходимо создать салйд шоу. (3-4шт) Например: https://www.youtube.com/watch?v=KbN6SmwjigE (здесь внимание великолепно удерживается) https://www.youtube.com/watch?v=C2_GoP-UJD0 Оплата - договорная Сроки - оговариваются
JPEG и GIF баннеры для проекта в сфере гэмблинга
Всем доброго дня.
Необходимо нарисовать 7-8 комплектов баннеров для игрового проекта. Как статику, так и анимацию. В каждом комплекте порядка 8-10 ресайзов.
Все исходники дизайна для взятия оттуда стилей и элементов предоставляются. Нужно также уметь самостоятельно находить хорошие ассеты (покупка со стоков будет компенсирована) и работать с ними.
Баннеры - для рекламных кампаний, максимально яркие, цепкие, кликабельные.
ТЗ есть. Но инициатива приветствуется. В дальнейшем ожидается много заказов.
Прошу к заявкам прилагать ссылки на портфолио или (лучше) на сами баннеры, которые вы рисовали.
Заявки фрилансеров
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