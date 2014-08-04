Баннер на сайт af-credit.ru

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Закрыт5 заявок203 просмотра

Необходимо выполнить баннер. Если работа понравится и будет соответствовать всем требованиям, она будет оплачена. Возможно долгосрочное сотрудничество. Проявите себя. Результаты работы необходимо предоставить завтра 3.03.2016 до 15.00. За хорошее исполнение отзыв и достойная оплата. 

Баннер на сайт af-credit.ru

Там же на сайте смотрите стилистику и корпоративные цвета.

Баннер такой:

1) Появляются деньги в виде купюр, затем больше.

2) Затем фраза: "Нужны деньги?".

3) Затем : "Прямо сейчас?".

4) Затем новая надпись : "Иди в АНАЛИТИК ФИНАНС и возьми до 1 000 000 руб".

5) Затем надпись : "Под доступный процент на срок до 5 лет*".

6) Далее старые надписи убираются и появляется надпись: АНАЛИТИК ФИНАНС - ЗАЙМЫ  БЫСТРО И ЧЕСТНО.  

7) Далее пауза.

8) Далее. новая страница с данными фирмы. мелким, но читаемым шрифтом: ООО МФО "АНАЛИТИК ФИЕАНС КАМЧАТКА".

Св-во  Банка России N 000996 от 04.08.2014 г.  *Необходимо одобрения займа по заявке заёмщика. Ставка займа 69% годовых, пеня в случае просрочки займа 20% годовых. В выдаче займа может быть отказано без объяснения причин.

Размеры: ширина 375 пикселей, высота 90 пикселей, вес в пределах 30–40 кб.

9 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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