260px × 341px. GIF. Урл и примеры дам в ЛС.
Баннер на сайт af-credit.ru
Необходимо выполнить баннер. Если работа понравится и будет соответствовать всем требованиям, она будет оплачена. Возможно долгосрочное сотрудничество. Проявите себя. Результаты работы необходимо предоставить завтра 3.03.2016 до 15.00. За хорошее исполнение отзыв и достойная оплата.
Баннер на сайт af-credit.ru
Там же на сайте смотрите стилистику и корпоративные цвета.
Баннер такой:
1) Появляются деньги в виде купюр, затем больше.
2) Затем фраза: "Нужны деньги?".
3) Затем : "Прямо сейчас?".
4) Затем новая надпись : "Иди в АНАЛИТИК ФИНАНС и возьми до 1 000 000 руб".
5) Затем надпись : "Под доступный процент на срок до 5 лет*".
6) Далее старые надписи убираются и появляется надпись: АНАЛИТИК ФИНАНС - ЗАЙМЫ БЫСТРО И ЧЕСТНО.
7) Далее пауза.
8) Далее. новая страница с данными фирмы. мелким, но читаемым шрифтом: ООО МФО "АНАЛИТИК ФИЕАНС КАМЧАТКА".
Св-во Банка России N 000996 от 04.08.2014 г. *Необходимо одобрения займа по заявке заёмщика. Ставка займа 69% годовых, пеня в случае просрочки займа 20% годовых. В выдаче займа может быть отказано без объяснения причин.
Размеры: ширина 375 пикселей, высота 90 пикселей, вес в пределах 30–40 кб.
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