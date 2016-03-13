Баннер шиномонтажа

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок176 просмотров

260px × 341px. GIF.

Урл и примеры дам в ЛС.

9 лет назад
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$4
1 день
Всё отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Работали, все отлично! Своевременная оплата, ясная задача.

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать баннер из psd в swf

    Вот баннер: https://www.dropbox.com/s/mwjmkbys1pmc7j9/Bosch-1360x90-3-2.psd?dl=0 Необходимо сделать из него swf, которые потом будет сконвертирован в html с помощью https://developers.google.com/swiffy/. Требования следующие: Не использовать при разработке flash-баннера цветовые эффекты (Color Effect), режимы наложения (Blending) и фильтры (Filters). Их использование ...

    HTML
    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать баннер

    Нужносделать  баннер подобный как здесь http://gardenplaza.ru/ верхний по середине для интернет магазина

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннер для медийной рекламы в Гугл

    Здравствуйте, Нужно создать несложный(2-3 слайда) анимационный баннер(HTML5) для Медийной рекламы. Тематика "Красота и Фитнесс".  Размер 300 x 250 Баннер нужен уже :) Исполнитель будет выбран по критерию цена/качество. Примеры работ(ссылки) в ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Банер

    Нужно изготовить банер для сайта 300x 300, не ориентируюсь сколько это будет стоить высылайте цену пожалуйста

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннер png

    Формат png, не более 150кб, 220*130.2 меняющихся слайда.Идея есть, всё чего надо сделать скажу - нужна реализация.Недорого.

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать три баннера

    Нужно сделать три баннера, пример в приложении. Размер 946 × 360. Текст и подходящие картинки дам. На выходе нужны редактируемые файлы CDR или PSD.

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннеры для интернет-магазина

    Нужны статичные баннеры в нескольких размерах для интернет магазина одежды. В ответах напишите условия - сколько вариантов высылаете, сколько правок можно внести и т.д. п.с. исполнителей без портфолио не рассматриваю.

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • По прототипу нарисовать банер

    $10

    Необходимо разработать  комплект баннеров таких размеров: 728*90 250*250 336*280 120*600 Цель создания баннеров: прорекламировать ресурс в KMC Google. Ресурс - ресурс газовые автомобильные заправки.  На баннере должны ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннер на сайт

    Нужно сделать баннер на сайт об акции - вот сюда http://a-bti.ru/  Вместо мигающих баннеров, будет новый об акции. Его можно будет сделать чуть уже. Весенняя акция - 10% скидки на все услуги БТИ Купон ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад