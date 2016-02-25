Нужно сделать баннер на сайт об акции - вот сюда http://a-bti.ru/

Вместо мигающих баннеров, будет новый об акции. Его можно будет сделать чуть уже.

Весенняя акция - 10% скидки на все услуги БТИ

Купон (кнопка, чтобы скачать)

Картинку на баннер букет тюльпанов или карточку с бантиком. Баннер должен быть ярким, весенним.

И в таком же стиле нужно сделать купон для скачивания. Только туда нужно добавить - адрес и телефон бти.

Работу нужно сделать быстро.

Напишите стоимость. Завтра нужно будет согласовать с заказчиком, а 2 числа у них уже идет реклама на радио о скидке.