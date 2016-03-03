Баннер аренды аппартаментов 2

Я уже заказывал баннер. Но нужно внести изменения. Исполнитель пропал.

Баннер прекрасно работает http://ldo.lv/

Нужен баннер размерами 860x150

Динамический.

Пример старого swf файла приложил.

Надо что-то на подобии этого же.

Но более свежий, а не в стиле 90х годов.

На 3 версии языков:

lat )

laipni lūdzam īrēt dzivokļus daugavpilī

arodu ielā 11!

m.t. +371 28445524

rus )

аренда апартаментов в даугавпилсе

ул. ароду 11!

м.т. +371 28445524

eng )

rental apartments in daugavpils

st. arodu 11

mob. +371 28445524

(подбираем языки в соответствии).

На фото здания устанавливаем лого и номер телефона +371 28445524.

Скорость анимации адекватная, что бы информацию можно было бы запомнить.

2-3 сцены максимум думаю.

Всё уже придуманно, надо только менять текст.