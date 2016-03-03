Баннер аренды аппартаментов 2

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок185 просмотров

Я уже заказывал баннер. Но нужно внести изменения. Исполнитель пропал.

Баннер прекрасно работает http://ldo.lv/

Нужен баннер размерами 860x150

Динамический.

Пример старого swf файла приложил.

Надо что-то на подобии этого же.

Но более свежий, а не в стиле 90х годов.

На 3 версии языков:

lat )

laipni lūdzam īrēt dzivokļus daugavpilī

arodu ielā 11!

m.t. +371 28445524

rus )

аренда апартаментов в даугавпилсе

ул. ароду 11!

м.т. +371 28445524

eng )

rental apartments in daugavpils

st. arodu 11

mob. +371 28445524

(подбираем языки в соответствии).

На фото здания устанавливаем лого и номер телефона +371 28445524.

Скорость анимации адекватная, что бы информацию можно было бы запомнить.

2-3 сцены максимум думаю.

Всё уже придуманно, надо только менять текст.

9 лет назад
ocasinos
Игорь 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
45 отзывов

Выбранный исполнитель

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Баннер готов. ставлю на сайт.
Все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно 4 баннера (большие 1920 &#215; 654)

    Для сайта требуются 4 баннера на главную страницу сайта. Тематика магазин бредовых товаров, wargaming, WORLD of WARPLANES,  WORLD of WARSHIPS, WORLF of TANKS! За основу баннеров брать с сайта шаблона http://mediastore.simpla-template.org.ua/ http://mediastore.simpla-template.org.ua/design/mediastore/images/3.jpg ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внести правки в дизайн баннеров

    Мы нарисовали баннеры, но дизайнер наш уехал в отпуск, необходимо внести несколько правок. Исходники имеются 1) На этом баннере https://dl.dropboxusercontent.com/u/20504253/Temp/preview_bosch_017.jpg необходимо сделать стиральные машины в полный рост, а не обрезанные ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищем Дизайнера с практикой работы с фитнес клубами!

    $18

    ЗАДАНИЕ: создать макет к 8 Марта для внутриклубной рекламы форматы А5,А4,А3.      На макете разместите текст: "Весеннее предложение для милых дам! "      Символика праздника 8 Марта может быть совмещена с ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание рекламного баннера

    Добрый день! Требуется разработка рекламного материала, пример такого материала прикреплен в приложении. Желательны постоянные сроки работы.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннер на сайт

    Нужен баннер для сайта мебели. Жду предложений и ориентировочную стоимость. По срокам не горит, особо важен вопрос реализации идеи и невысокая стоимость работ. Подробности с наиболее лояльным и опытным кандидатом. Спасибо.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Баннер 234х60 до 30 кб gif

    Добрый день! Нужно сделать несколько банеров- размер указан в заголовке.  На тему шампуни и мыла ручной работы, сыворотки для лечения волос Дам ссылку где будут крутиться, покажу конкурентов, ваши банеры должны быть ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад