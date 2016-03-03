Для сайта требуются 4 баннера на главную страницу сайта. Тематика магазин бредовых товаров, wargaming, WORLD of WARPLANES, WORLD of WARSHIPS, WORLF of TANKS! За основу баннеров брать с сайта шаблона http://mediastore.simpla-template.org.ua/ http://mediastore.simpla-template.org.ua/design/mediastore/images/3.jpg ...
Баннер аренды аппартаментов 2
Я уже заказывал баннер. Но нужно внести изменения. Исполнитель пропал.
Баннер прекрасно работает http://ldo.lv/
Нужен баннер размерами 860x150
Динамический.
Пример старого swf файла приложил.
Надо что-то на подобии этого же.
Но более свежий, а не в стиле 90х годов.
На 3 версии языков:
lat )
laipni lūdzam īrēt dzivokļus daugavpilī
arodu ielā 11!
m.t. +371 28445524
rus )
аренда апартаментов в даугавпилсе
ул. ароду 11!
м.т. +371 28445524
eng )
rental apartments in daugavpils
st. arodu 11
mob. +371 28445524
(подбираем языки в соответствии).
На фото здания устанавливаем лого и номер телефона +371 28445524.
Скорость анимации адекватная, что бы информацию можно было бы запомнить.
2-3 сцены максимум думаю.
Всё уже придуманно, надо только менять текст.
Выбранный исполнитель
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