Сделать флеш баннеры по тех требованиям Google исходники есть

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Закрыт9 заявок328 просмотров

Сделать флеш баннеры по тех требованиям Google  исходники есть 

пишите в заявках свой скайп и присылайте ссылки на портфолио. 

у меня в контактах скайп и мейл указаны 

9 лет назад
RishatPR
Ришат 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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