ЗАДАНИЕ: создать макет к 8 Марта для внутриклубной рекламы форматы А5,А4,А3. На макете разместите текст: "Весеннее предложение для милых дам! " Символика праздника 8 Марта может быть совмещена с ...
Сделать флеш баннеры по тех требованиям Google исходники есть
Сделать флеш баннеры по тех требованиям Google исходники есть
пишите в заявках свой скайп и присылайте ссылки на портфолио.
у меня в контактах скайп и мейл указаны
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