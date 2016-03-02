Сделать 5 баннеров

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки115 просмотров

Текст для баннеров дадим. 

Размер - 1360х410

У одного из них - просьба поменять на уже имеющемся девушку. 

Тематика - бассейны

Также нужно 3 иконки, вида как ниже ссылка. Для разделов Сборные бассейный, каркасные юассейны и аксессуары для бассейнов, те что там стоят сейчас они не правильно размещены их в др разделы разместим. размер тот что на сайте, цветовая гамма также. 

вот сам сайт и это страница которая ведет на страницу каталога где размещены иконки  tvoyb****asseyn.ru/catalog/   звезочки убрать. 

Цену жду только за все. Бюджет ограничен. 

9 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад
$5
2 дня
Сотрудничество с Мариной было оперативным, качественным и очень приятным. Надеюсь, что обратимся еще не раз.
Приятно было поработать, Кристина всегда на связи, оплата очень быстрая. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад

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