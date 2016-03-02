Сделать 5 баннеров

Текст для баннеров дадим.

Размер - 1360х410

У одного из них - просьба поменять на уже имеющемся девушку.

Тематика - бассейны

Также нужно 3 иконки, вида как ниже ссылка. Для разделов Сборные бассейный, каркасные юассейны и аксессуары для бассейнов, те что там стоят сейчас они не правильно размещены их в др разделы разместим. размер тот что на сайте, цветовая гамма также.

вот сам сайт и это страница которая ведет на страницу каталога где размещены иконки tvoyb****asseyn.ru/catalog/ звезочки убрать.

Цену жду только за все. Бюджет ограничен.