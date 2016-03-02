Здравствуйте, Нужно нарисовать праздничные открытки-баннеры для компании на все будущие в 2016 году праздники в США: 1)27 марта - Пасха 2)8 мая - День Матери 3)4 июля - День ...
Сделать 5 баннеров
Текст для баннеров дадим.
Размер - 1360х410
У одного из них - просьба поменять на уже имеющемся девушку.
Тематика - бассейны
Также нужно 3 иконки, вида как ниже ссылка. Для разделов Сборные бассейный, каркасные юассейны и аксессуары для бассейнов, те что там стоят сейчас они не правильно размещены их в др разделы разместим. размер тот что на сайте, цветовая гамма также.
вот сам сайт и это страница которая ведет на страницу каталога где размещены иконки tvoyb****asseyn.ru/catalog/ звезочки убрать.
Цену жду только за все. Бюджет ограничен.
Выбранный исполнитель
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