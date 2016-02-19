Баннер 728x90 в форматах GIF, JPEG, PNG

# 1 — $ 20 # 2 — $ 10

Необходимо сделать рекламный баннер для компании занимающейся продажей расходных материалов корпораций Xerox и Ricoh.

На баннере должен быть логотип компании (скачать можно ниже) и текст: Продажа расходных материалов Xerox и Ricoh. Можно использовать элементы фирменного стиля, но совсем необязательно. Собственно заказчик сам не знает чего хочет, покажу мысли разных людей.

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Фирстиль в векторе (почему-то цвета нормально отображаются только в 3 версии Corel-a, CMYK - RGB?): https://yadi.sk/d/bsEwErTCpAbnb

Фирстиль в png (можно сравнить цвета с Corel-ом): https://yadi.sk/i/T12qkSKFpAbnR

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Строго выполнять рекомендации по оформлению баннеров : https://yadi.sk/i/FXzwm-5yWFiru