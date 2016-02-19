Необходима отрисовка баннера

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт10 заявок194 просмотра

Необходимо нарисовать статичный баннер для отображения на главной странице сайта.  

Требования:  

- обязательно наличие качественного портфолио у Вас  

Время на задачу: 2 часа.   

Стоимость 1 часа – 350р. 

Ждем откликов.  

Спасибо за внимание!  

9 лет назад
catAdmiral
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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