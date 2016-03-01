Требуется создать красивые анимированные _эмоциональные_ банеры для КМС адвордса, тематика туризм. HTML-5, или GIF Комплект по всем доступным форматам Google. СТАТИКА НЕ НУЖНА, НЕ ЗАГРОМОЖДАТЕ СПИСОК ЗАЯВОК и не ...
Для PPC компании нужны баннеры, все форматы (jpg, png, html5).
Проект для рекламы на европейских площадках, потому, прикладываю пример, как это сделано было по другим тематикам.
(Технический макет в приложении с минимальным содержанием.)
Донести до потребителя: надежная услуга проката авто в Праге и Европе, низкие цены, новые автомобили, говорим на всех языках, у нас скидки 20%. Банеры с разным CTA. Формат картинка JPG, PNG (возможно понадобится html5 для интерактивных элементов).
Баннеры делаются на Чешском языке, обратите внимание.
(Орфографию выправлю сам, если переводчик Google начудит!)
Очень прошу присылать примеры аналогичных работ. Чтобы все было хорошо, мы делаем большой вертикальный и горизонтальный формат, после приемки, тиражируем и масштабируем на другие форматы.
В pdf ручкой показал, что и как подставляется и как работаем с CTA. Вопросы в личку. Примерная стоимость.
Сроки до конца недели на две картинки.
Форматы тиража:
Вертикальный прямоугольник: 240х400,
Баннер: 468x60,
широкий: 728 х 90
квадрат: 250 х 250,
Маленький квадрат: 200 х 200,
Большой прямоугольник 336 х 280,
Встроенный прямоугольник: 300 х 250,
Колонка: 120 х 600,
Широкая колонка: 160 х 600,
на пол-страница: 300 х 600,
Большой баннер: 970 х 90
Billboard: 970 х 250,
на высоту: 300 x 1050,
Большой баннер для мобильных устройств: 320 х 100,
Мобильный широкий: 320 х 50.
Выбранный исполнитель
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