Для PPC компании нужны баннеры, все форматы (jpg, png, html5).

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки211 просмотров

Проект для рекламы на европейских площадках, потому, прикладываю пример, как это сделано было по другим тематикам.

(Технический макет в приложении с минимальным содержанием.)

 

Донести до потребителя: надежная услуга проката авто в Праге и Европе, низкие цены, новые автомобили, говорим на всех языках, у нас скидки 20%.  Банеры с разным CTA. Формат картинка JPG, PNG (возможно понадобится html5 для интерактивных элементов).

 

Баннеры делаются на Чешском языке, обратите внимание. 

(Орфографию выправлю сам, если переводчик Google начудит!)

 

Очень прошу присылать примеры аналогичных работ. Чтобы все было хорошо, мы делаем большой вертикальный и горизонтальный формат, после приемки, тиражируем и масштабируем на другие форматы.

В pdf ручкой показал, что и как подставляется и как работаем с CTA. Вопросы в личку. Примерная стоимость.

Сроки до конца недели на две картинки.

Форматы тиража:

Вертикальный прямоугольник: 240х400,

Баннер: 468x60,

широкий: 728 х 90

квадрат: 250 х 250,

Маленький квадрат: 200 х 200,

Большой прямоугольник 336 х 280,

Встроенный прямоугольник: 300 х 250,

Колонка: 120 х 600,

Широкая колонка: 160 х 600,

на пол-страница: 300 х 600,

Большой баннер: 970 х 90

Billboard: 970 х 250,

на высоту: 300 x 1050,

Большой баннер для мобильных устройств: 320 х 100,

Мобильный широкий: 320 х 50.

HTML
9 лет назад
66roman
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад
$35
4 дня
Святослав справился, и с первого раза взял снаряд. Предложил не один вариант, которые в последствии вывел в готовую работу. В целом доволен, и надеюсь сможем продолжить работать далее, есть чем заняться по многочисленным проектам.
Понравилось работать с Романом. Грамотный и приятный в общении заказчик. ТЗ - четкое, оплата - своевременная, все вопросы решаются быстро и конструктивно. Рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад

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