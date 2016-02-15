Сделать Flash-баннер

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Закрыт6 заявок151 просмотр

Требования к баннеру: 

Размер 240 x 400 пикселей

Анимированный в формате .SWF

Заглушка такого же размера только в формате .gif

Размер баннера не должен превышать 1Мб

Материалы для баннера предоставлю

За работу готов заплатить 1 000 руб.

Просьба давать ссылку на портфолио, без примеров работ заявку не рассматриваю

9 лет назад
exaaad
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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