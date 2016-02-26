Баннер для гугл адвордс, самых ходовых размеров, курсы английского

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок200 просмотров

Нужен банер для гугл адвордс, самых ходовых размеров, курсы английского.

Тема :  старт набора в группы.

с анимацией.

9 лет назад
asan222
Андрей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$60
5 дней
Качественно! приятно было работать. Андрей предложил свой сюжет и выполнял все замечания и пожелания.
Было приятно работать, не было задержек по оплате и связи, были получены все нужные материалы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • GIF-анимация

    Нужна гифка с анимацией, аналогичной анимации callback-hunter на livetex.ru, т.е. кружок с телефонной трубкой и анимацией. См. скриншот, чтобы не ошибиться о чем я :) Размеры соответствующие. Но цвет трубки должен быть ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Баннеры всех размеров для гугл эдвордс

    Коллеги, приветствую! Нужны баннеры всех размеров для рекламы в гугле. Нужны срочно. Подробное ТЗ кандидату. Обговаривать подробности будем через скайп. Жду цены и сроки. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Баннеры на сайт

    Добрый день. Нужно отрисовать баннер в фотошопе для сайта. Напишите Ваши цены за 1 баннер и скайп для связи. Приветствуются и начинающие дизайнеры. Компаниям просьба не беспокоить.

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходима отрисовка баннера

    $9

    Необходимо нарисовать статичный баннер для отображения на главной странице сайта.   Требования:   - обязательно наличие качественного портфолио у Вас   Время на задачу: 2 часа.    Стоимость 1 часа – ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать три баннера

    отрисовать 3 баннера размером 728х90  тема e- commers примерный аналог прикреплен . более подробно распишу выбранному исполнителю

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Баннер на сайт

    Нужен придумать и нарисовать банер в шапке сайта. Возможно долгосрочное сотрудничество.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад