Баннеры всех размеров для гугл эдвордс

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Завершен14 заявок205 просмотров

Коллеги, приветствую!

Нужны баннеры всех размеров для рекламы в гугле. Нужны срочно.

Подробное ТЗ кандидату. Обговаривать подробности будем через скайп.

Жду цены и сроки.

Хорошего всем дня!

9 лет назад
fockes
Денис 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад
$30
2 дня
Просто многократно и очень быстро превзошел все ожидания за очень приятную цену!! Очень рекомендую сотрудничать со Святославом.
Спасибо за проект! Рекомендую Дениса, как ответственного заказчика. Подробное ТЗ, быстрая оплата, всегда на связи.

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svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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