Все подробности в прикрепленном файле.
Баннеры всех размеров для гугл эдвордс
Коллеги, приветствую!
Нужны баннеры всех размеров для рекламы в гугле. Нужны срочно.
Подробное ТЗ кандидату. Обговаривать подробности будем через скайп.
Жду цены и сроки.
Хорошего всем дня!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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