4 баннера 1280*(300-450)

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен11 заявок234 просмотра

Добрый день.

Необходимо нарисовать 4 банера для 4х статей:

1) Доставка 

2) Возврат

3) Скидочная программа

4) Подарок каждому покупателю. 

Сюжеты банеров примерно представляю, статьи готов предоставить, бриф более детально готов обсудить с исполнителем. 

Требования: красочность, оригинальность. 

Бюджет 1000 рублей (оплата в рублях). Срок не принципиален. 

Спасибо. 

9 лет назад
Rush30
Рушан 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$13
7 дней
Все отлично. Все правки Татьяна делает оперативно, рекомендую.
Всё ок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад

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