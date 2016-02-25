Нарисовать баннеры для проекта доставки цветов на тему Весны.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок778 просмотров
#1$30
#2$20
#3$10

Нужно нарисовать баннеры для проекта доставки цветов. Баннеры для гл.страницы сайта http://iflorica.ru/. Размеры баннеров  825*295 (где именно предполагается их расположить - см. во вложении - показываются в центра, один сменяет другой). Оба баннера должны вызывать яркие эмоции. Возможно образы яркой красивой женщины, красивой пары, где мужчина дарит женщине подарок, можно использовать образы нескольких женщин разных возрастов (как пример во вложении) 

Мы сейчас корректируем дизайн сайта в направлении нашей более целевой аудитории женщин и мужчин от 25 и выше. - жители деловых городов-центров России.

содержание баннеров не регламентировано, текст можно придумать, например, тема: ..."подари ей ...эмоции" и внизу "яркие букеты для нее... - и ссылка на страницу, где будут букеты из ярких цветов.. И второй баннер можно что-то на тему "Женщины такие разные..." и дальше "особенный букет для ..единственной " 

Всегда вызывают радостные эмоции вид улыбающихся и смеющихся людей - тоже всегда на "ура" идет..

Вот такие идеи - можно экспериментировать..  Во вложении - просто пример, равняться на него не нужно.

Баннеры делаем на на акцию или скидки, а для настроения весны, побуждения к покупкам цветов,  и стиля сайта - т.е. это больше "имиджевая" история.

9 лет назад
kicheva
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Победители конкурса

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
#3
Предложила сразу 2 отличных варианта, все правки по тексту быстро сделала, исходники выслала сразу в 2х размерах по каждому баннеру, учла все пожелания) - СПАСИБО!
Спасибо большое Светлане за интересный конкурс! Сотрудничеством очень довольна. Мои наилучшие рекомендации.
Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
#1
Работаю с Ольгой теперь постоянно, работой очень довольна!
Спасибо Светлане за конкурс и сотрудничество! Очень приятно с Вами работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
#3
Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
#1

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