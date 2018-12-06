Olya-Volya

Ольга Olya-Volya

 
40 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
2d-рисунок, обработка фото, web-баннеры, полиграфия. На данный момент работаю в офисе, удаленка - по договоренности.

Важно!!! 

На данный момент работаю удаленно только по договоренности (в вечернее время) по направлениям:

- иллюстрация/рисунок

- баннерная реклама

- полиграфический дизайн

- обработка фото (дрим арт, под масло и т. п.)

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  •   Для быстрой связи - skype: olyavolya19  (когда стучитесь, не забывайте в теме указывать по какому вопросу и откуда).

  Этапы  плодотворного и успешного сотрудничества:

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  • 1. Вы заполняете бриф (по запросу предоставляю образец), составляете четкое техническое задание.
  • 2. Согласовываем ТЗ, сроки, стоимость.
  • 3. Выбираете меня исполнителем проекта на сайте, вносите оговоренную предоплату.
  • 4. Я приступаю к разработке предварительного макета/готовлю скетчи.
  • 5. Вносим необходимые правки (если после утверждения предварительного макета вносятся корректировки выходящие за  рамки ранее утвержденного ТЗ, их стоимость оговаривается отдельно).
  • 6. Утверждаете макет, производите оплату.
  • 7. Предоставляю Вам исходный материал, обмениваемся отзывами.
Обо мне

Работа должна приносить не только деньги, но и удовольствие, поэтому я занимаюсь тем, что мне нравится на протяжении уже более 13 лет. Долгое время успешно совмещала офисные дизайнерские трудовые часы с "удаленкой", благодаря чему знакома на практике с материалами для наружной рекламы и их спецификой, работой с полиграфией.

Занимаюсь самообучением и также окончила ряд курсов (фотография, CG-арт).

Подход к делу - творческий, к клиентам - индивидуальный. И в общем... ничего невозможного нет!

Не работаю с темами, выходящими за нормы морали и не доделываю чужие проекты.

  Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!

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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
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Отзывы заказчиков
sanmsu
38 летТаиланд
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Обработать фото к картинному/художественному виду
Отличная работа!
Постановка задачи, оплата, связь - все без проблем ) Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_15477987546679
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$17
10 баллов
5 лет назад
Афиша для Fb,Вай... Турнир по бальн танц Лазурный берег г. Черноморск
Преогромное спасибо Ольге за очень качественную работу. Всегда на связи, ответит на любой вопрос. Предложит разные варианты. Я нашёл своего дизайнера!
Очень позитивный и приятный заказчик )) все по 5 баллов ) Мои рекомендации коллегам и сама буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Mikhail_Dumchev
Михаил Думчев 
29 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Дизайн открытки
Понравилось работать с Ольгой. Работа выполнена быстро и качественно, концепт понравился сразу. Кроме этого она давала неплохие советы. Хочу отметить, что Ольга заинтересована в работе: мы вложились в дедлайн во многом благодаря тому, что она часто меня «пушила» (текста, правки, утверждение макетов).
Забавное сотрудничество ))) Немного пришлось помучить Михаила, чтобы вытрясти по возможности оперативней все правки и пожелания ) По оплате вопросов не было. В целом Михаил позитивный заказчик ))
Ответный отзыв
Iluha-Pot
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать главного героя
Хороший художник!Уникальный герой нарисован в кротчайшие сроки,учитывая все правки и пожелания.
Приятный заказчик Илья )) все хорошо, продолжаем сотрудничать )
Ответный отзыв
maximus123
Максим 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$21
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать Анимированный баннер. Тематика большой теннис.
Все Супер. Рекомендую. Очень оперативно и красиво.
Без проблем и без лишних слов )) мои плюсики и рекомендации!
Ответный отзыв
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