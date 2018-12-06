2d-рисунок, обработка фото, web-баннеры, полиграфия. На данный момент работаю в офисе, удаленка - по договоренности.

Важно!!!

На данный момент работаю удаленно только по договоренности (в вечернее время) по направлениям:

- иллюстрация/рисунок

- баннерная реклама

- полиграфический дизайн

- обработка фото (дрим арт, под масло и т. п.)

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Для быстрой связи - skype: olyavolya19 (когда стучитесь, не забывайте в теме указывать по какому вопросу и откуда).

Этапы плодотворного и успешного сотрудничества:

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1. Вы заполняете бриф (по запросу предоставляю образец), составляете четкое техническое задание.

2. Согласовываем ТЗ, сроки, стоимость.

3. Выбираете меня исполнителем проекта на сайте, вносите оговоренную предоплату.

4. Я приступаю к разработке предварительного макета/готовлю скетчи.

5. Вносим необходимые правки (если после утверждения предварительного макета вносятся корректировки выходящие за рамки ранее утвержденного ТЗ, их стоимость оговаривается отдельно).

6. Утверждаете макет, производите оплату.

7. Предоставляю Вам исходный материал, обмениваемся отзывами.

Работа должна приносить не только деньги, но и удовольствие, поэтому я занимаюсь тем, что мне нравится на протяжении уже более 13 лет. Долгое время успешно совмещала офисные дизайнерские трудовые часы с "удаленкой", благодаря чему знакома на практике с материалами для наружной рекламы и их спецификой, работой с полиграфией.

Занимаюсь самообучением и также окончила ряд курсов (фотография, CG-арт).

Подход к делу - творческий, к клиентам - индивидуальный. И в общем... ничего невозможного нет!

Не работаю с темами, выходящими за нормы морали и не доделываю чужие проекты.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!