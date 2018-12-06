Важно!!!
На данный момент работаю удаленно только по договоренности (в вечернее время) по направлениям:
- иллюстрация/рисунок
- баннерная реклама
- полиграфический дизайн
- обработка фото (дрим арт, под масло и т. п.)
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- Для быстрой связи - skype: olyavolya19 (когда стучитесь, не забывайте в теме указывать по какому вопросу и откуда).
Этапы плодотворного и успешного сотрудничества:
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- 1. Вы заполняете бриф (по запросу предоставляю образец), составляете четкое техническое задание.
- 2. Согласовываем ТЗ, сроки, стоимость.
- 3. Выбираете меня исполнителем проекта на сайте, вносите оговоренную предоплату.
- 4. Я приступаю к разработке предварительного макета/готовлю скетчи.
- 5. Вносим необходимые правки (если после утверждения предварительного макета вносятся корректировки выходящие за рамки ранее утвержденного ТЗ, их стоимость оговаривается отдельно).
- 6. Утверждаете макет, производите оплату.
- 7. Предоставляю Вам исходный материал, обмениваемся отзывами.
Работа должна приносить не только деньги, но и удовольствие, поэтому я занимаюсь тем, что мне нравится на протяжении уже более 13 лет. Долгое время успешно совмещала офисные дизайнерские трудовые часы с "удаленкой", благодаря чему знакома на практике с материалами для наружной рекламы и их спецификой, работой с полиграфией.
Занимаюсь самообучением и также окончила ряд курсов (фотография, CG-арт).
Подход к делу - творческий, к клиентам - индивидуальный. И в общем... ничего невозможного нет!
Не работаю с темами, выходящими за нормы морали и не доделываю чужие проекты.
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
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