Взял - сделал.

Я люблю качество и стремлюсь всё сделать как можно лучше. У меня есть неплохой опыт написания как клиентской, так и серверной части. Вообще, программированием я занимаюсь уже на протяжении 4 лет. Около двух лет назад я понял, что мне нравится именно web-программирование. Теперь в этой области я владею стандартами объектно-ориентированной разработки, нативным «JavaScript», библиотекой «jQuery», серверными языками «PHP» и «Node.js», умею «общаться» с базами данных и могу поставить сайт на CMS «WordPress». И, конечно же, я знаю очень многое о вёрстке :). Я достаточно мягкий в общении человек, и со многими заказчиками мы остались в приятельских отношениях.

Готов предложить:

+ собственную библиотеку для клиентской части, в которой есть уже множество готовых решений (галереи, модальные окна, таймеры, обработчики для проверки данных на корректность, анимации, например, parallax-эффект...). Все скрипты в ней написаны на нативном JS с соблюдением концепции ООП;

+ кроссбраузерную, блочную и только стандартизированную (валидную) вёрстку, которая будет одинаково отображаться при любом масштабе Вашего браузера. Не забываю комментировать участки кода (на случай, если Вы захотите что-либо изменить самостоятельно);

+ внедрение социальных кнопок и виджетов, использование различных API (Google Calendar API, YouTube API, Open API,...);

+ подключение форм к любым сервисам, в частности «GetResponse» и «Smartresponder».

Если Вам нужны какие-нибудь JS-скрипты, калькуляторы, счётчики и тому подобное, смело обращайтесь!

При сотрудничестве со мной Вы получите:

1) подробное описание и советы по использованию, если таковые потребуются, в частности по CMS «WordPress» (уже имею опыт обучения её использованию);

2) возможность бесплатно вносить небольшие изменения любых элементов на странице (этим пунктом не стоит злоупотреблять :));

3) качественное выполнение работы;

4) возможность связаться со мной в любой момент по Skype(-у), Viber(-у), телефону, через электронные письма и социальные сети.

Образование:

+ учусь на 6-ом курсе Киевского Политехнического Института на кафедре Автоматизации Проектирования Энергетических Процессов и Систем (http://www.apeps.kpi.ua);

+ прошел специальный курс «JavaScript и jQuery на примерах» в Компьютерном Учебном Центре «Basic» (http://www.basic.com.ua/course.php?course=213).

Всегда приветствуется живое общение в «Skype»(-е). Пишите и звоните прямо сейчас.

Как со мной связаться?

— Skype: torobinio;