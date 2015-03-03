Mikhail_Dumchev

Михаил Думчев Mikhail_Dumchev

 
29 летМолдова/Кишинев
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Взял - сделал.

Я люблю качество и стремлюсь всё сделать как можно лучше. У меня есть неплохой опыт написания как клиентской, так и серверной части. Вообще, программированием я занимаюсь уже на протяжении 4 лет. Около двух лет назад я понял, что мне нравится именно web-программирование. Теперь в этой области я владею стандартами объектно-ориентированной разработки, нативным «JavaScript», библиотекой «jQuery», серверными языками «PHP» и «Node.js», умею «общаться» с базами данных и могу поставить сайт на CMS «WordPress». И, конечно же, я знаю очень многое о вёрстке :). Я достаточно мягкий в общении человек, и со многими заказчиками мы остались в приятельских отношениях.

Готов предложить:

+ собственную библиотеку для клиентской части, в которой есть уже множество готовых решений (галереи, модальные окна, таймеры, обработчики для проверки данных на корректность, анимации, например, parallax-эффект...). Все скрипты в ней написаны на нативном JS с соблюдением концепции ООП;

+ кроссбраузерную, блочную и только стандартизированную (валидную) вёрстку, которая будет одинаково отображаться при любом масштабе Вашего браузера. Не забываю комментировать участки кода (на случай, если Вы захотите что-либо изменить самостоятельно);

+ внедрение социальных кнопок и виджетов, использование различных API (Google Calendar API, YouTube API, Open API,...);

+ подключение форм к любым сервисам, в частности «GetResponse» и «Smartresponder».

Если Вам нужны какие-нибудь JS-скрипты, калькуляторы, счётчики и тому подобное, смело обращайтесь!

При сотрудничестве со мной Вы получите:

1) подробное описание и советы по использованию, если таковые потребуются, в частности по CMS «WordPress» (уже имею опыт обучения её использованию);

2) возможность бесплатно вносить небольшие изменения любых элементов на странице (этим пунктом не стоит злоупотреблять :));

3) качественное выполнение работы;

4) возможность связаться со мной в любой момент по Skype(-у), Viber(-у), телефону, через электронные письма и социальные сети.

Образование:

+ учусь на 6-ом курсе Киевского Политехнического Института на кафедре Автоматизации Проектирования Энергетических Процессов и Систем (http://www.apeps.kpi.ua);

+ прошел специальный курс «JavaScript и jQuery на примерах» в Компьютерном Учебном Центре «Basic» (http://www.basic.com.ua/course.php?course=213).

Всегда приветствуется живое общение в «Skype»(-е). Пишите и звоните прямо сейчас.

Как со мной связаться?

Skype: torobinio;

PHPJavascriptWordPressjQueryNode.jsСкрипт калькулятор
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Отзывы заказчиков
isiangulov_renat
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Сайт недорого и срочно :-) Дизайн готов, домен и хостинг есть
Рекомендую Михаила всем, кому нужно сделать работу классно и быстро.
Здравствуйте. Мне понравилось работать с Ксенией. Результатом нашей совместной работы стал сайт-визитка для её компании. Сайт работает на базе CMS "WordPress". Все скрипты на клиентской части сайта написаны с использования нативного JS. Также в ходе работы использовался Google Calendar API. Заказчица почти всё время была на связи, я мог связаться с ней в любое время суток как по Skype(-у), так и по телефону :). Ксения была открыта для предложений по улучшению или изменению функционала сайта. Для неё было важно качество работы, но при этом она не вдавалась в крайности. В ходе работы выяснилось, что нужно написать дополнительный функционал. Ксения сразу согласилась на доплату. Вообще, оплата происходила в оговоренный срок :). PSD-макеты, необходимые для вёрстки, были неплохого качества. Одним словом, мне всё понравилось. Сейчас мы работаем уже над новым проектом. Ксения - приятный в общении человек, и я рекомендую её как заказчицу.
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vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Верстка сайта
Очень доволен сотрудничеством с Михаилом, сделал то, что было нужно! В процессе работы советовал как лучше сделать, учитывал все особенности проекта. Всем рекомендую!
Я остался доволен сотрудничеством с Виталием. Задача была поставлена довольно ясно. Когда возникали проблемы, связанные с реализацией, Виталий внимательно выслушивал мои предложения, и мы вместе искали компромиссные решения. Кроме того, что оплата была произведена в срок, Виталий заплатил несколько больше оговоренной суммы. Заказчик постоянно был на связи в Контакте и в Skype. Буду рад продолжать сотрудничество.
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ORMI
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Настройка интерактивной карты на основе java
Михаил решил поставленную задачу достаточно быстро и очень качественно. Чувствуется профессионал своего дела. Кроме этого, он был постоянно на связи. Сотрудничество с Михаилом оставило приятное впечатление, и в дальнейшем я собираюсь продолжать с ним работать. Спасибо!
Мне понравилось работать с Михаилом. Этот человек ценит работу фрилансеров. Техническое задание было сформулировано грамотно, а оплата была осуществлена сразу же после демонстрации результата. Михаил приятный в общении человек, и я буду рад продолжать с ним сотрудничество.
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solovevmaksim
Максим 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Скрипт + php
Михаил всё выполнил согласно задания! Отличный фрилансер! Высокие рекомендации!
Максим Соловьев - хороший заказчик, мне понравилось с ним сотрудничать. + Задача была сформулирована чётко; + Максим был открыт для коммуникации, с ним можно было связаться в любое время; + Оплата была произведена своевременно; + Сроки были вполне разумными;
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2simka
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Сделать форму Getresponse
Сделано все быстро и качественно, спасибо
Техническое Задание было достаточно детализированным. Оплата была произведена в срок. Рекомендую!
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6 отзывов
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