Logo | Фирменный стиль | Web-дизайн

✧ Приветствую ✧

Я Кристина, одесситка и дизайнер по призванию.

Работаю в Adobe Illustrator & Photoshop

Изучаю дизайн более 4 лет и совершенно не планирую останавливаться.

Создаю web дизайн и полиграфию, в приоритете фирменный стиль.

Внимательно слежу за трендами в мире брендинга, адекватна к критике, чувствительна к пожеланиям и тематике проекта. Слежу за сроками.

Примерный план проекта:

Работа начинается с учета ваших пожеланий и создания ТЗ.

Обговариваем цену и сроки, аванс 50% или работа по БС;

Отдаю вам проект на согласование, дорабатываем детали.

Утверждаем;

Вторая часть оплаты. Отдаю файлы во всех нужных расширениях;

Обмениваемся отзывами

P.s.

(...если вы не знаете что такое ТЗ, но точно знаете чего хотите, вы обратились по адресу, я отправлю для вас список вопросов, которые помогут нам в дальнейшем сотрудничестве)

КОНТАКТЫ:

e-mail:

telegram: +380631249973

direct: instagram

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✧ Жажду нести креатив в массы ✧

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