Logo | Фирменный стиль | Web-дизайн
✧ Приветствую ✧
Я Кристина, одесситка и дизайнер по призванию.
Работаю в Adobe Illustrator & Photoshop
Изучаю дизайн более 4 лет и совершенно не планирую останавливаться.
Создаю web дизайн и полиграфию, в приоритете фирменный стиль.
Внимательно слежу за трендами в мире брендинга, адекватна к критике, чувствительна к пожеланиям и тематике проекта. Слежу за сроками.
Примерный план проекта:
- Работа начинается с учета ваших пожеланий и создания ТЗ.
- Обговариваем цену и сроки, аванс 50% или работа по БС;
- Отдаю вам проект на согласование, дорабатываем детали.
- Утверждаем;
- Вторая часть оплаты. Отдаю файлы во всех нужных расширениях;
- Обмениваемся отзывами
P.s.(...если вы не знаете что такое ТЗ, но точно знаете чего хотите, вы обратились по адресу, я отправлю для вас список вопросов, которые помогут нам в дальнейшем сотрудничестве)
КОНТАКТЫ:e-mail: creativekriss@gmail.com
telegram: +380631249973
direct: instagram
---------------------------------------------
✧ Жажду нести креатив в массы ✧
---------------------------------------------
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Лого для косметологии, Одесса357 просмотров
- Сайт-визитка414 просмотров
- Варианты баннеров для Smart Флорариум676 просмотров
- Лого для дистрибьютора акустики476 просмотров
- Листовка-меню для кальянной451 просмотр
- Подарочный сертификат для барбершопа790 просмотров
- Подарочный сертификат для барбершопа1124 просмотра
- Визитка для барбершопа2021 просмотр
- Лого для визажиста335 просмотров
- Косметология, Одесса ♡384 просмотра
- Лого для сервисного центра телефонов421 просмотр
- Insta-лендинг для писателя572 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
6 лет назад
Спасиьо Кристине за работу)была очень лояльна к задержкам с нашей стороны. все выполняла качественно, в срок и красиво)
Ответный отзыв
Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
$60
10 баллов
6 лет назад
ответственный дизайнер
Ответный отзыв
Корректно закрыли сложный проект)
$65
10 баллов
6 лет назад
Работаем с Кристиной второй раз, все на высшем уровне!
Ответный отзыв
Очень нравится сотрудничество с Максимом. Классный заказчик, чёткие требования, приятный в общении. Всем рекомендую!
$15
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, качественная работа в короткие сроки.
Ответный отзыв
С Максимом легко и приятно работать. Однозначно рекомендую))
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$25/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$25/час
от $1500от 10 дней
нет рейтинга