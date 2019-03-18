creative_kriss

Кристина creative_kriss

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Logo | Фирменный стиль | Web-дизайн

✧ Приветствую ✧

Я Кристина, одесситка и дизайнер по призванию. 

Работаю в  Adobe Illustrator & Photoshop

Изучаю дизайн более 4 лет и совершенно не планирую останавливаться.

Создаю web дизайн и полиграфию, в приоритете фирменный стиль.

Внимательно слежу за трендами в мире брендинга, адекватна к критике, чувствительна к пожеланиям и тематике проекта. Слежу за сроками.

Примерный план проекта:

  • Работа начинается с учета ваших пожеланий и создания ТЗ.
  • Обговариваем цену и сроки, аванс 50% или работа по БС;
  • Отдаю вам проект на согласование, дорабатываем детали.
  • Утверждаем;
  • Вторая часть оплаты. Отдаю файлы во всех нужных расширениях;
  • Обмениваемся отзывами

P.s.

(...если вы не знаете что такое ТЗ, но точно знаете чего хотите, вы обратились по адресу, я отправлю для вас список вопросов, которые помогут нам в дальнейшем сотрудничестве)

КОНТАКТЫ:

e-mail: creativekriss@gmail.com

telegram: +380631249973

direct:  instagram 

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✧  Жажду нести креатив в массы  ✧

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Отзывы заказчиков

iamrostislav
Ростислав 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Дизайн лифлета (листовки) А5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Tankgirl
Наталья 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Создание логотипа
Спасиьо Кристине за работу)была очень лояльна к задержкам с нашей стороны. все выполняла качественно, в срок и красиво)
Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Ответный отзыв
biarnar
Эрик 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Реклама в лифте А3, листовка А5, изображение на пакет
ответственный дизайнер
Корректно закрыли сложный проект)
Ответный отзыв
v-max56
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$65
10 баллов
6 лет назад
Дизайн группы вк, инстаграмм, ок
Работаем с Кристиной второй раз, все на высшем уровне!
Очень нравится сотрудничество с Максимом. Классный заказчик, чёткие требования, приятный в общении. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
v-max56
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Графически разместить объемный логотип
Все отлично, качественная работа в короткие сроки.
С Максимом легко и приятно работать. Однозначно рекомендую))
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
1 отзыв
$25/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$25/час
от $1500от 10 дней
нет рейтинга