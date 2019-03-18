Графически разместить объемный логотип

Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок203 просмотра
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Нужно на картинке офиса или ресепшн разместить объемный, реалистичный логотип на стене. Подробности в лс

5 лет назад
v-max56
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
creative_kriss
Кристина 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$15
3 дня
Все отлично, качественная работа в короткие сроки.
С Максимом легко и приятно работать. Однозначно рекомендую))