Нарисовать логотип

$30
Иллюстрации и РисункиЗакрыт36 заявок302 просмотра
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Нарисовать логотип (вектор), с примера нарисованного на листке вручную

5 лет назад
swdesign16
Артур 
37 летПольша
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва