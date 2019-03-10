Нужно идеально отрисовать не очень качественную фотографию

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок233 просмотра
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Имеется фотография немного засвеченная прямым светом и поэтому лицо видно не очень хорошо. Нужно отрисовать сверху очень тщательно и подготовить для печати на холсте. Также изменить бекграунд.

5 лет назад
nemoss
53 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад