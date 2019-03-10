Нужно нарисовать персонажа для сайта

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Мне нужен персонаж для сайта, который будет использоваться везде: обучение, лендинг и т.д. Суть - это позитивный персонаж, он будет подсказывать что делать в сервисе, на лендинге всякие вещи показывать, обучать - поэтому он должен быть позитивным и приятным. Персонаж для сайта-планировщика постов для соцсетей.
Есть такой зверек - квока. Вот с ним много фото. В чем его отличие - он как будто улыбается. Посмотрите плиз на фотки, полистайте. Это реальное животное, но выглядит так клево на селфи, что люди специально приезжают туда, где они обитают и делают с ними селфи.
Нужен персонаж рисованный, как квока. Единственное НО - он не должен сильно походить на крысу. Также можно делать его лучше, чтобы он был веселее. Или даже не очень похожим на реального зверька.
Мне нужен персонаж в определенном стиле, таком какой в прикрепленных примерах. Там главное действующее лицо - сова. Она прикольная, вот типа такого надо же и квоку нарисовать. Сова выражает разные эмоции, в сочетании с текстом получается клево.
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