Сделать принт для футболки, который подчеркивает силу, мужественность

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Хороший вкус, чувство стиля, адекватное понимание современного контекста моды для мужчины. 

Умение и понимание стилей тату !

5 лет назад
biofam_ru
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад