Дизайн шапки группы ВК, шаблонов и обложек для сторис стоматологии

$60
Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок233 просмотра
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Бюджет: 4000 р.

Нужно обновить устаревший дизайн шапки группы ВК, разработать 6 обложек для сторис и 5 шаблонов для инстаграм. Срок до 12-13 марта. Формат PSD.

5 лет назад
pikart
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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