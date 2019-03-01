Создание изображений в меню для каталога фирм.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок188 просмотров
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Создается каталог фирм с уклоном на скидки и кэшбек.  (экономия и выгода)  

Надо придумать картинки к меню каталога.   

В прикрепе вид как это выглядит сейчас.   

В идеале создать что то яркое и запоминающееся, с каким нибудь общим стилем.  

Приятно, если будет какой то персонаж а-ля помощник, который помогает (но это идеал). 

В любом случае надо понимать, что люди любят глазами и это должно быть красиво и при этом понятно.  

Цель создать благоприятное впечатление в первые секунды нахождения на сайте.  А это будет именно на главной странице меню. 

Пример рубрик 

  

Одежда, обувь, текстиль  

Продукты питания, напитки  

Строительство и ремонт  

Товары для детей, игрушки  

Там в общей  47 категорий.  Полный список в файле  

С вас оценка бюджета и срока выполнения и можно примеры работ.   

Бюджет поставил по минимуму, так как не знаю цену работы.   

Если надо могу работать и через безопасную сделку, мне без разницы.  Но минус за ее обслуживания из вашего дохода. 

5 лет назад
westgr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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