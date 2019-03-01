Создание изображений в меню для каталога фирм.

Создается каталог фирм с уклоном на скидки и кэшбек. (экономия и выгода)

Надо придумать картинки к меню каталога.

В прикрепе вид как это выглядит сейчас.

В идеале создать что то яркое и запоминающееся, с каким нибудь общим стилем.

Приятно, если будет какой то персонаж а-ля помощник, который помогает (но это идеал).

В любом случае надо понимать, что люди любят глазами и это должно быть красиво и при этом понятно.

Цель создать благоприятное впечатление в первые секунды нахождения на сайте. А это будет именно на главной странице меню.

Пример рубрик

Одежда, обувь, текстиль

Продукты питания, напитки

Строительство и ремонт

Товары для детей, игрушки

Там в общей 47 категорий. Полный список в файле

С вас оценка бюджета и срока выполнения и можно примеры работ.

Бюджет поставил по минимуму, так как не знаю цену работы.

Если надо могу работать и через безопасную сделку, мне без разницы. Но минус за ее обслуживания из вашего дохода.