Ищу художника для отрисовки анимационных роликов

Пример того что нужно разработать. https://termokraft.ru/catalog/ Категории к которым нужны логотипы: [b]Отопительные котлы[/b] [b]Печи для бани и сауны[/b] [b]Дымоходы[/b] [b]Камины[/b] [b]Печи отопительно-варочные[/b] [b]Насосы[/b] [b]Радиаторы[/b] [b]Сантехника[/b] [b]Водонагреватели косвенного нагрева[/b] [b]Воздушно-отопительные агрегаты[/b] (Все должны быть в одном стиле, предпочтение FLAT, минимализм) + обработать красиво логотип, его прикрепил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрисовывать анимационные ролики. Стиль простой, работы много. Пример пришлю в лс. Если вам интересно - пишите.
- Похожие заказы
- $10Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $8
Нужно быстро нарисовать портрет в данном стиле и отправить мне фотографию в хорошем качествеИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт5 лет назад
Наложить на фон картинку машины И машину сделать мультяшной как фон Подроности в личкуИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Итак, у нас уже есть готовая схема воронки (во вложении), но она не понятна и сложна для восприятия. Нужно сделать 2 вещи: 1. Переделать существующую воронку так, чтобы была проще для восприятия. Наша айдентика и стиль иконок ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Мы - IT-компания. Нам нужна открытка, которую мы подарим партнёрам на 8 марта. Есть логотип компании, есть корпоративные цвета. Срок - до 2 марта.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести в вектор простой логотип из растра. В приложении psd. Оплата по факту на карту Привата или WMZИллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт5 лет назад
Перерисовать из картины "Опять двойка" двоих персонажей - мальчика и собаку. Без фона и остальных деталей - только эти два персонажа. Сделать в мультяшном стиле - также как в файле-примере, но немного по-другому чтоли. Это ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сколько будет стоить отрисовать в Векторной графике такого плана изображения? [b]1)[/b] https://www.coatofarms.design/wp-content/uploads/2018/10/coat-of-arms-hand-paint-for-an-Ethiopian-citizen-ftom-the-UK-1024x712.jpg [b]2) [/b]https://www.coatofarms.design/wp-content/uploads/2018/09/panda-coat-of-arms-australian-family-1024x768.jpg [b]3)[/b] https://www.coatofarms.design/wp-content/uploads/2018/10/coat-of-arms-family-crest-i-designed-for-a-lawyer-from-macedonia-1024x768.jpg [b]4)[/b] https://www.coatofarms.design/wp-content/uploads/2018/10/coat-of-arms-hand-paint-for-an-Ethiopian-citizen-ftom-the-UK-1024x712.jpgИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $7
Нужно сделать чорно-белий портрет трафарет по фотографии в векторе для создания фліп флоп картин. Проработать нужно первое фото, остальное примериИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/SvBali/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/vektornye-illyustratcii-2227578/]Пример работы[/url]Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт5 лет назад