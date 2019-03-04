Сделать иконки к категориям

Нужно быстро нарисовать портрет в данном стиле и отправить мне фотографию в хорошем качестве
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример того что нужно разработать.
https://termokraft.ru/catalog/
Категории к которым нужны логотипы:
Отопительные котлы
Печи для бани и сауны
Дымоходы
Камины
Печи отопительно-варочные
Насосы
Радиаторы
Сантехника
Водонагреватели косвенного нагрева
Воздушно-отопительные агрегаты
(Все должны быть в одном стиле, предпочтение FLAT, минимализм)
+ обработать красиво логотип, его прикрепил.
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