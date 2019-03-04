Сделать иконки к категориям

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$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен14 заявок258 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пример того что нужно разработать. 

https://termokraft.ru/catalog/

Категории к которым нужны логотипы:

Отопительные котлы

Печи для бани и сауны

Дымоходы

Камины

Печи отопительно-варочные

Насосы

Радиаторы

Сантехника

Водонагреватели косвенного нагрева

Воздушно-отопительные агрегаты

(Все должны быть в одном стиле, предпочтение FLAT, минимализм)

+ обработать красиво логотип, его прикрепил. 

5 лет назад
MnogoZnaaal
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
5 лет назад
$25
2 дня
Одним словом профессионал! Работой доволен более чем надо!) Всем рекомендую, и лично буду обращаться!
Александр, отличный заказчик! Благодарю за интересный проект. Четко поставленная задача, коммуникация, своевременная оплата! Всем рекомендую =)